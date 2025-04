On sait que le sujet des annonces frauduleuses, dont le but est d'escroquer les utilisateurs, est pris très au sérieux par Google. Dans son rapport annuel sur la sécurité des publicités publié ce mercredi 16 avril, la firme de Mountain View révèle justement comment l'intelligence artificielle générative a transformé, pour ne pas dire décuplé sa capacité à détecter et neutraliser les menaces, avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs. Une démonstration de force qui met aussi et hélas en lumière l'ampleur des tentatives de fraude sur internet.