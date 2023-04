À la recherche d'un bon placement ? Google met en valeur d'excellentes arnaques, n'hésitez pas !

Pour appâter leurs cibles, les escrocs utilisent la régie publicitaire de la firme de Mountain View, Google Ads. On rappelle que la plateforme permet, via un système d'enchères automatisées, de mettre en valeur son site, produit ou service sur certains mots, expressions et marques, et de le positionner tout en haut des résultats, bien visibles donc pour les consommateurs.