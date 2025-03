Et un de plus ! YouTube annonce un renforcement de sa politique sur les contenus liés aux jeux d'argent en ligne. La plateforme interdit désormais toute mention verbale ou visuelle, ainsi que les liens vers des sites de jeux non certifiés par Google. Cette mise à jour entrera en vigueur le 19 mars et pourra entrainer la suppression de vidéos ou l’application de restrictions d’âge.

Seuls les sites validés par Google échapperont à ces limitations. YouTube affirme que « ces changements sont une étape nécessaire pour protéger notre communauté, en particulier les jeunes spectateurs ». Des plateformes comme Twitch et Google ont déjà adopté des restrictions similaires.