Après avoir établi en avril que Google détenait un abus de position dominante sur les outils utilisés par les sites web pour vendre des espaces publicitaires, hier, la juge Leonie Brinkema a ouvert les débats sur les solutions à mettre en place. Le tribunal doit désormais décider des mesures correctives à imposer au groupe californien.

Une fois de plus, le ministère de la Justice préconise un démantèlement de l'activité publicitaire de Google. Julia Tarver Wood, avocate du gouvernement, soutient que seule une "cession structurelle" peut apporter des changements significatifs. Cette approche vise à obliger Google à vendre le logiciel qui connecte acheteurs et vendeurs d'espaces publicitaires, communément appelé ad exchange.

Selon le gouvernement, les outils de Google destinés aux éditeurs contrôlent 87% du marché américain. Le DOJ décompose ce monopole en trois segments :

Google Ad Manager (anciennement DoubleClick for Publishers ou DFP) qui constitue le système utilisé par les éditeurs pour héberger leurs inventaires d'espaces publicitaires.

Les outils permettant aux annonceurs d'enchérir sur ces espaces via Google Ads (anciennement AdWords), et Google Ad Exchange (AdX).

Le logiciel qui connecte les deux parties.

L'administration américaine demande également davantage de transparence pour les concurrents avec l'ouverture du code source des outils d'enchères publicitaires utilisés par les éditeurs.