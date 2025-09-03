Google devra également partager ses données de recherche avec des "concurrents qualifiés", une mesure que le PDG Sundar Pichai avait vivement contestée lors des audiences d'avril 2025. Il craignait que cette obligation permette aux rivaux de reproduire la technologie de Google par rétro-ingénierie. Le juge Mehta a néanmoins estimé cette mesure nécessaire pour restaurer la concurrence dans un secteur où Google traite plus de 90% des requêtes de recherche mondiales.

Sur ce point, la justice américaine semble donc s'être influencée des décisions mises en place au sein de l'UE dans le cadre du Digital Markets Act, lequel oblige également le géant de la recherche à partager des données aux concurrents.

Le magistrat a toutefois rejeté les demandes les plus contraignantes du ministère de la Justice, notamment le partage élargi de données considéré comme excessif. Il a aussi refusé d'interdire totalement les paiements aux partenaires de distribution, estimant qu'une telle mesure causerait des "dommages significatifs" aux marchés connexes et aux consommateurs. Ces restrictions resteront en vigueur pendant six ans, le temps nécessaire selon le tribunal pour permettre l'émergence d'une concurrence viable.

L'intelligence artificielle générative a influencé cette décision mesurée du juge Mehta, lequel reconnaît que des services comme ChatGPT d'OpenAI représentent une "menace immédiate" pour les moteurs de recherche traditionnels. De son côté, Google a annoncé son intention de faire appel, ce qui pourrait retarder l'application de ces mesures pendant plusieurs années.

Cette décision devrait en tout cas revoir les priorités d'autres entreprises qui tablaient sur une décision plus ferme impliquant une revente de Chrome et une interdiction plus marqués des partenariats de Google. C'est notamment le cas d'Apple qui se serait déjà penchée sur le potentiel rachat d'un moteur IA à paramétrer au sein de Safari ou encore de Perplexity, Open AI ou Yahoo qui envisageaient de racheter Google Chrome.