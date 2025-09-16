YouTube a dévoilé une avalanche de nouveautés lors de son événement annuel Made on YouTube, ce mardi. Pour la première fois, la plateforme donne l'impression que l'intelligence artificielle lui fait franchir un cap énorme.
C'était attendu, et YouTube a répondu aux attentes. Le service vidéo de Google a marqué les esprits ce mardi 16 septembres lors de la quatrième édition de son événement Made on YouTube. La plateforme, qui a annoncé avoir reversé plus de 100 milliards de dollars à ses créateurs au cours des quatre dernières années, a déroulé les nouveautés comme un cycliste chevronné avale les kilomètres. Qu'on se le dise, cette fois l'intelligence artificielle va avoir un impact colossal sur YouTube, surtout sur son processus créatif.
L'IA transforme la création de Shorts en jeu d'enfant
La star de ces annonces du jour pourrait être Veo 3, la technologie de génération vidéo de Google DeepMind, qui s'intègre directement dans YouTube Shorts. Concrètement, en tapant une courte description depuis l'outil de génération, vous obtenez gratuitement des arrière-plans vidéo, ou des clips avec son. Pour les créateurs, il n'est plus nécessaire de récupérer des extraits maintes fois utilisés depuis des banques d'images gratuites ou payantes, pour habiller leurs créations.
Les nouvelles capacités de Veo vont encore plus loin. Vous pouvez désormais animer des images fixes en leur ajoutant du mouvement, transformer complètement le style visuel d'une vidéo existante, ou intégrer des objets virtuels dans vos scènes. Ces outils permettent de créer des effets visuels sophistiqués, sans compétences techniques particulières.
Nous avons été bluffés par « Éditer avec l'IA » (Edit with IA), une fonction qui analyse vos rushs bruts et propose automatiquement un premier montage structuré. Testée en live par le YouTuber Brandon B durant la conférence, la fonctionnalité a semblé plus que prometteuse. Les heures passées à assembler vos séquences seront peut-être derrière vous, puisque l'IA identifie les moments clés et construit une trame narrative. « Transformer un discours en chanson » (Speech to song) complète la panoplie en convertissant vos dialogues en musiques originales, pour faire de n'importe quelle conversation une bande-son créative pour les Shorts.
Un analyste personnel carrément intégré au YouTube Studio pour analyser chaque vidéo
Direction le YouTube Studio, qui est un peu le panneau d'administration d'une chaîne YouTube, là où tout se passe. La plateforme a annoncé l'arrivée d'« Ask Studio » dans les prochaines semaines, avec l'objectif de révolutionner l'analyse de performance. On pourrait résumer cette nouveauté par la possibilité de discuter naturellement avec sa prochaine chaîne. Au lieu de déchiffrer des graphiques jugés complexes par une partie des créateurs, vous posez des questions simples comme « Fais-moi un point sur les performances de ma dernière vidéo » ou « Que dit ma communauté de mon style de montage ? ». Et là, magie, l'outil analyse vos données et répond en langage clair.
L'onglet « Inspiration », apparu il y a un moment, se transforme en générateur d'idées intelligent. Le système propose des sujets personnalisés basés sur votre niche et permet de les combiner de façon créative. Chaque suggestion s'accompagne d'analyses comportementales qui expliquent pourquoi cette idée pourrait fonctionner avec votre audience. L'idée est en somme de résoudre le problème de la panne d'inspiration, en générant plusieurs idées fraîches à chaque requête.
Les tests A/B, déjà possibles depuis deux ans sur les miniatures des vidéos, s'étendent enfin aux titres. La fonctionnalité, utilisée 15 millions de fois depuis son lancement, permet d'optimiser l'accroche de vos contenus. Saluons aussi le doublage automatique, qui apparaît progressivement sur toutes les vidéos YouTube, qui franchit un cap supplémentaire, avec la synchronisation labiale. Kézako ? En fait, vos lèvres s'alignent visuellement avec la langue doublée, ce qui rend les traductions plus naturelles dans les 20 langues supportées.
YouTube repousse les limites techniques du live streaming
Outre les Shorts et YouTube Studio, l'accent a aussi été mis sur le streaming en direct. Car oui, plus de 30% des utilisateurs YouTube connectés regardent chaque jour du contenu en direct. Alors YouTube a décidé de déployer des nouveautés, et certaines sont ô combien intéressantes. C'est le cas par exemple de « S'entraîner avant de passer en direct », qui donne la possibilité de tester son matériel sans diffuser publiquement. Lorsque le créateur est satisfait, il peut alors lancer son direct depuis son mode entraînement.
YouTube propulse aussi la diffusion d'un chat combiné, pour diffuser aussi bien verticalement qu'horizontalement. De nombreux créateurs apprécieront aussi les moments forts des directs générés par IA. Ici, l'intelligence artificielle pourra extraire automatiquement des morceaux de directs, pour les transformer en Shorts. De quoi prolonger la durée de vie et surtout la portée d'un même contenu.
Autre nouveauté intéressante, les publicités « côte à côte » pendant les directs. Elles permettront aux YouTubers de discuter avec leurs abonnés et spectateurs et monétiser leur live, sans interruption publicitaire. Une façon plutôt originale de combler les temps morts et de maintenir l'engagement. Enfin, le basculement instantané d'un live en mode « réservé aux membres » permettra de renforcer la valeur premium de l'abonnement imposé par certains créateurs.
L'IA transforme l'audio en vidéo et optimise le shopping automatiquement
YouTube n'a pas non plus oublié les podcasteurs, de plus en plus nombreux sur YouTube et surtout de plus en plus écoutés. Certains vont pouvoir créer des clips vidéos et des Shorts à partir de leur podcast.
YouTube Shopping se perfectionne aussi avec les timestamps automatiques qui détectent le moment précis où vous mentionnez un produit et y accrochent automatiquement le tag commercial. Une approche globale qui pourrait redéfinir les standards de la création numérique dans les années à venir.
Ces annonces, très nombreuses vous l'aurez noté, marquent en tout cas un tournant pour YouTube. La plateforme ne se contente plus d'héberger du contenu, elle devient un écosystème créatif assisté par intelligence artificielle. YouTube Studio accueille désormais 30 millions de créateurs actifs chaque mois, tandis que 60 millions de vidéos ont déjà bénéficié du doublage automatique dans 20 langues. Malgré une féroce concurrence, on n'arrête plus la plateforme !