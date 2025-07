La liste des conquis par Veo 3 s'allonge. Canva, The Sphere, WPP et L'Oréal ont tous ont succombé aux charmes de l'outil de génération vidéo sur Vertex AI. Cameron Adams, le cofondateur de la célèbre suite de création graphique Canva, explique qu'« en démocratisant l'accès à une technologie puissante comme le Veo 3 de Google à l'intérieur de Canva AI, vos grandes idées peuvent maintenant prendre vie dans la plus haute qualité vidéo et son. »