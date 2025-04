Dans un secteur où l'image est primordiale, L'Oréal veut montrer au monde que l'usage des nouvelles technologies n'est pas un gros mot. Le leader français et mondial des cosmétiques a annoncé, mercredi dans le cadre du Google Cloud Next 25, intégrer désormais les modèles d'IA générative de Google Cloud au sein de son laboratoire CREAITECH, pour transformer ses processus créatifs. Cette approche lui permet non seulement d'accélérer la production de contenu marketing, mais aussi de personnaliser les campagnes à l'échelle mondiale, tout en respectant un cadre éthique strict.