Le géant français et mondial de la pub, Publicis, veut devenir un "système intelligent", grâce à l'IA

Si cette annonce est faite en grande pompe, probablement autant pour donner à la fois confiance aux clients et aux investisseurs, ce sont bien les employés qui se serviront de CoreAI, le petit nom donné à ce nouvel outil. À en croire le communiqué de Publicis, cet outil serait en développement depuis le second semestre 2023, et devrait entrer en service au cours des prochains mois. Toujours selon Publicis, il est bien peu de choses que cet outil ne saurait faire : analyses de données, développement et déploiement de logiciels, plans marketing, création de contenu, ou encore « opérations internes ». Encore une fois, il n'est pas certain que toute la masse salariale de l'entreprise survive à cette nouveauté.