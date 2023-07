L'IA pourrait détruire 1 emploi sur 4 en France et dans le monde

Tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Si certains comme le Luxembourg (17 %) ou le Royaume-Uni (19 %) s'en sortent assez bien, d'autres comme les nations d'Europe de l'Est pourraient subir une bourrasque assez impressionnante. En effet, l'Italie et le Portugal (30,1 %) mis à part, il s'agit de la seule zone géographique où l'on retrouve un taux de plus de 30 % d'emplois à risque. La Hongrie est tout en bas de la zone rouge, avec un taux 36,4 %.

La France, de son côté, reste dans la moyenne, avec 27,4 % des métiers qui sont susceptibles de subir le grand chamboulement de l'IA. L'OCDE note que pour le moment, la technologie n'a pas encore eu trop d'impacts sur le marché du travail, mais que cette tranquillité serait due au stade encore précoce du développement de l'IA.