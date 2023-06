Quel impact l'IA aura-t-elle sur leur carrière ? Les jeunes nous disent pourquoi ils sont optimistes

Mais nous pouvons noter qu'il y a une différence de perception selon les générations. Les plus jeunes, prêts à apprendre de nouvelles compétences et davantage disposés à bouger géographiquement parlant, sont plus nombreux à s'attendre à ce que l'intelligence artificielle ait un impact sur leur carrière professionnelle. Si 66 % baby-boomers (nés dans les années 50-60) pensent que l'IA aura un impact sur leur carrière (ou leur fin de carrière), les membres de la génération Z (qui ont entre 15 et 30 ans) et les millennials (qui ont entre 30 et 45 ans) sont respectivement 86 % et 83 % à être de cet avis.