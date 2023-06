Cette IA veut rendre vos réunions plus efficaces, voilà comment

Otter Chat est un chatbot alimenté par l'IA, dont le rôle est de faciliter les réunions de travail et d'entreprise. Concrètement, le bot participe aux conférences en ligne (sur Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc.) et est capable de résumer les informations essentielles de la réunion, incluant les dates et les chiffres importants.

Comme sur ChatGPT, l'utilisateur peut faire une demande telle que « Crée un brouillon d'e-mail qui résume les décisions prises aujourd'hui », et l'outil exécutera la demande. Otter Chat peut également générer du contenu comme des listes de tâches, en fonction des points abordés lors de la réunion.

D'autres outils d'IA permettent déjà

de résumer les informations extraites des transcriptions de réunions

, comme le Copilot IA Business Chat de Microsoft. Mais la véritable valeur ajoutée d'Otter Chat est sa capacité à répondre à des questions pendant la réunion, sans aucune interruption. Les membres de l'équipe peuvent communiquer entre eux ou avec Otter Chat pour obtenir des éclaircissements sur des points importants de la réunion qu'ils auraient peut-être manqués, sans interrompre le flux de la conversation principale.