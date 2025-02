Le géant Google a jeté son dévolu sur Freepik pour intégrer Veo 2. Ce choix n'est pas anodin. Freepik, fort de ses 100 millions d'utilisateurs, se positionne comme un acteur majeur auprès des professionnels de la création graphique. En s'associant à cette plateforme, Google cible un public averti et potentiellement prêt à adopter l'IA dans ses flux de production. L'arrivée de Veo 2 sur Freepik marque donc une étape cruciale dans la diffusion de cette technologie au-delà des cercles de test restreints.

Cette démarche contraste avec l'approche d'OpenAI pour Sora, son propre modèle de génération vidéo. Alors que Sora reste encore largement inaccessible au grand public, Google opte pour un déploiement progressif via un partenaire établi. Cette stratégie pourrait traduire une volonté de maîtriser la diffusion de Veo 2, notamment en termes de sécurité et d'usages. Il faut dire que la génération de contenu vidéo par IA soulève des questions éthiques et sociétales importantes, notamment en matière de désinformation et de droit d'auteur.