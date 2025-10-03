Vos clics influent sur les recommandations de la plateforme YouTube, et ce, même si vous avez appuyé sur une vidéo qui ne vous intéresse pas. Pour réduire le risque de cliquer sur une vidéo non pertinente, faites un peu de ménage dans vos notifications. Cliquez sur « Vous » puis en haut à droite sur la roue crantée. Appuyez sur « Notifications » et désactivez les alertes inutiles.