Votre flux YouTube contient tout et n'importe quoi ? On vous partage quelques astuces simples pour vous permettre de l'optimiser.
Avec plus de 2.7 milliards d'utilisateurs, YouTube est bien loin de devoir tirer sa révérence. Cette plateforme de vidéos en ligne ultra populaire multiplie les innovations : meilleure expérience de visionnage, outils d'édition IA, doublage automatique, et bien d'autres.
Elle a toutefois un petit défaut : on est matraqué de recommandations et ces dernières ne sont pas toujours pertinentes. On vous explique comment paramétrer votre compte pour reprendre le contrôle.
1. Effacez votre historique de visionnage
Votre flux part dans tous les sens ? Une petite remise à zéro s'impose :
- Lancez votre app mobile YouTube et cliquez sur « Vous » en bas à droite de l'écran ;
- Cliquez sur le bouton « Tout afficher » visible à côté de la section « Historique »
- En haut à droite de l'écran, cliquez sur les trois petits points, appuyez sur « Effacer tout l'historique » et confirmez.
Vous pourrez, par la suite, entraîner YouTube en réintégrant vos abonnements et playlists favoris. Vous donnerez ainsi à la plateforme un signal clair sur vos goûts et préférences. Toujours dans cette section, n'hésitez pas à suspendre votre historique de visionnage quand vous ne voulez pas polluer votre flux avec certaines recherches.
2. Tournez le dos aux contenus inintéressants
On les oublie souvent, mais deux options permettent de signaler à YouTube que certaines vidéos n'ont rien à faire dans votre flux d'actualité. Quand vous vous trouvez dans l'onglet « Accueil », cliquez sur les trois petits points visibles en bas à droite d'une vidéo et sélectionnez l'une de ces deux options :
- « Pas intéressé » effacera le contenu de vos recommandations ;
- « Ne pas recommander la chaîne » bloquera toutes les vidéos d'un créateur.
3. Paramètrez vos notifications
Vos clics influent sur les recommandations de la plateforme YouTube, et ce, même si vous avez appuyé sur une vidéo qui ne vous intéresse pas. Pour réduire le risque de cliquer sur une vidéo non pertinente, faites un peu de ménage dans vos notifications. Cliquez sur « Vous » puis en haut à droite sur la roue crantée. Appuyez sur « Notifications » et désactivez les alertes inutiles.
4. Bloquez la lecture automatique
La lecture automatique favorise les visionnages accidentels et pollue votre flux. N'hésitez pas à stopper cette fonctionnalité en :
- Cliquant sur « Vous » puis sur la roue crantée ;
- Appuyant sur « Lecture » ;
- Désactivant la fonction « Lecture automatique de la vidéo suivante ».
5. Prenez les bonnes habitudes
Si vous voulez reprendre le contrôle de votre flux YouTube, le mieux est de ne pas laisser à la plateforme le soin de choisir toutes vos vidéos. Délaissez la section « Accueil » et passez plutôt par la section « Explorer », accessible via l'icône boussole visible en haut à gauche de l'écran, pour découvrir de nouveaux contenus. Vous pouvez également privilégier la section « Abonnements » disponible en bas de l'écran.
