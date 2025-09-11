La machine est lancée et s’apprête à modifier en profondeur le paysage de la plateforme. Après une phase de test auprès d’un cercle restreint, YouTube étend désormais sa fonctionnalité de pistes audio multiples et de doublage automatique à des millions de créateurs. Concrètement, une vidéo pourra être instantanément « traduite » dans plusieurs langues, non plus seulement via les sous‑titres, mais avec une véritable piste vocale générée par intelligence artificielle.

Pour l’utilisateur, le choix s’effectue simplement depuis les paramètres du lecteur vidéo. Pour le créateur, l’outil est intégré à l’espace YouTube Studio, lui permettant de valider, corriger ou supprimer les pistes générées. L’objectif est de consolider les audiences internationales sur une seule et même chaîne, en abolissant la barrière de la langue. Les chiffres avancés par la plateforme montrent d’ailleurs que les vidéos proposant ce doublage voient leur temps de visionnage augmenter significativement auprès des publics étrangers.

Pourtant, cette nouvelle voix qui habite YouTube sonne creux. Le système actuel, bien qu’efficace pour retranscrire des contenus informatifs ou des tutoriels, peine à saisir l’essentiel : l’émotion. YouTube le reconnaît lui‑même, l’intonation, l’humour ou l’ironie de la voix originale ne sont pas conservés. La narration devient plate, mécanique, incapable de rendre la performance d’un conteur ou la subtilité d’un trait d’esprit.