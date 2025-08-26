Face aux interrogations, YouTube évoque un test limité sur certains Shorts qui recourt à du machine learning « traditionnel » pour unblur, denoise et améliorer la « clarté », « comme sur un smartphone moderne » sans IA ni upscaling selon René Ritchie, la voix de la plateforme pour s'adresser à ses créateurs de contenu. Cette terminologie vise à distinguer une amélioration de signal d’une génération de contenu, tout en assumant un traitement côté serveur lors du transcodage. Plusieurs médias tech confirment la ligne officielle et la restreignent aux Shorts, sans détail public sur l’ampleur, les critères d’éligibilité ni la répartition d’audience.

