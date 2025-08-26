YouTube applique discrètement des traitements algorithmiques à certains Shorts sans avertir les créateurs, au nom d’une « amélioration de la qualité » qui suscite une vive controverse. La plateforme parle de machine learning non génératif pour « déflouter », « débruiter » et « améliorer la clarté », tandis que des auteurs dénoncent des visages « lissés » et des détails « plastifiés » appliqués sans consentement.
Depuis juin, des créateurs relèvent des altérations subtiles sur Shorts : peau adoucie, plis accentués, oreilles déformées… le tout corroboré par un rapport de la BBC et des comparatifs Reddit, avant une confirmation de test par YouTube. La polémique monte à mesure que les témoignages vidéo et les analyses techniques se multiplient, avec des créateurs pointant des écarts visibles entre la version YouTube et leurs publications sur d’autres plateformes.
Ce qui change à l’écran
« Les rides paraissent plus nettes, la peau plus lisse ou plus texturée, et certaines oreilles se déforment » décrit la BBC, résumant des changements discrets mais perceptibles quand on compare image contre image. Un fil Reddit compile captures et observations suggérant un upscaling ou une accentuation algorithmique appliqués côté plateforme aux mêmes frames, à résolutions égales. Le musicien Rhett Shull a publié une vidéo montrant un rendu « effet peinture à l’huile » sur Shorts, différent de son post Instagram, point de départ de la médiatisation du sujet.
Face aux interrogations, YouTube évoque un test limité sur certains Shorts qui recourt à du machine learning « traditionnel » pour unblur, denoise et améliorer la « clarté », « comme sur un smartphone moderne » sans IA ni upscaling selon René Ritchie, la voix de la plateforme pour s'adresser à ses créateurs de contenu. Cette terminologie vise à distinguer une amélioration de signal d’une génération de contenu, tout en assumant un traitement côté serveur lors du transcodage. Plusieurs médias tech confirment la ligne officielle et la restreignent aux Shorts, sans détail public sur l’ampleur, les critères d’éligibilité ni la répartition d’audience.
"Pas d'IA générative, pas de mise à l'échelle. Nous menons une expérience sur une sélection de YouTube Shorts qui utilise une technologie traditionnelle d'apprentissage automatique pour corriger le flou, le bruit et améliorer la clarté des vidéos pendant le traitement (à l'instar de ce que fait un smartphone moderne lors de l'enregistrement d'une vidéo).
YouTube travaille constamment sur des moyens de fournir la meilleure qualité vidéo et la meilleure expérience possible, et continuera de prendre en compte les commentaires des créateurs et des spectateurs à mesure que nous améliorons ces fonctionnalités."
Le phénomène est signalé depuis le début de l’été, les plaintes visibles remontant à juin et s’intensifiant en août avec la réaction de créateurs populaires. PetaPixel et d’autres titres relaient des descriptions cohérentes d’artefacts typiques des modèles d’amélioration, de la sur-accentuation des contours aux textures cutanées « maquillées ». La communication publique de YouTube a confirmé l’existence d’un test, sans trancher sur un éventuel moyen pour les auteurs de ne pas participer au test.