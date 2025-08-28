Google Meet révolutionne les visioconférences avec l'arrivée de la traduction vocale en français. Non seulement, c'est utile, mais la technologie préserve en plus miraculeusement votre voix naturelle, tout en changeant instantanément la langue de vos propos.
La traduction vocale française est désormais opérationnelle sur Google Meet, comme nous l'annonce Google Cloud ce jeudi 28 août 2025. Imaginez parler français dans une réunion internationale et voir vos collègues anglophones vous comprendre parfaitement, avec votre propre voix qui sort de leurs haut-parleurs... en anglais, une vraie prouesse ! Google Cloud concrétise ce rêve pour les abonnés Google AI Pro. Une avancée spectaculaire qui pourrait contribuer à faire tomber les barrières linguistiques.
L'intelligence artificielle de Google préserve votre voix en changeant la langue
Oubliez tout ce que vous savez sur les traductions automatiques. AudioLM, le cerveau artificiel de Google DeepMind, ne se contente pas de traduire vos mots sur Google Meet, il capture l'essence même de votre voix. Contrairement aux vieux systèmes qui transformaient d'abord votre voix en texte, puis traduisaient, puis synthétisaient une nouvelle voix, la technologie du géant américain travaille directement sur les ondes sonores. Nous avons pu voir une démonstration de traduction vocale, et c'est à la fois réactif et impressionnant.
L'activation de la fonctionnalité est relativement simple. Trois clics dans les outils de réunion Meet suffisent. D'abord, sélectionnez le petit badge bleu « Traduction vocale », choisissez votre duo linguistique (donc anglais et français par exemple), et validez. En à peine quelques secondes, votre français se métamorphose en anglais, espagnol, italien ou portugais. Le plus bluffant reste le fait que vos interlocuteurs entendent toujours votre timbre vocal, vos hésitations naturelles, comme les fameux « euh », même votre sourire dans la voix est capté.
L'approche « audio native » est agréable mais aussi utile, en ce qu'elle préserve l'humain derrière la machine. Quand vous riez en expliquant un point, la traduction transmet ce rire. Quand vous insistez sur un mot important, l'emphase reste. C'est vous qui parlez, mais simplement dans une autre langue. Un bond technologique qui rend les échanges internationaux aussi naturels qu'une conversation entre amis.
Une fonctionnalité pour le moment limitée aux seuls ordinateurs mais…
Cette nouveauté n'est pas une bouteille jetée à la mer. YouTube est progressivement en train de proposer le doublage automatique à ses créateurs de contenus. Mais il reste encore de petits obstacles de jeunesse. On peut citer par exemple l'impossibilité d'utiliser pour le moment cette fonction sur smartphone ou tablette, puisqu'elle nécessite obligatoirement un ordinateur avec navigateur web.
Le décalage de traduction, environ deux à trois secondes, demande un peu d'adaptation. Le temps de traitement, nécessaire pour analyser et recréer votre voix dans une autre langue, impose un rythme particulier aux conversations. Google conseille d'attendre que le petit symbole de traduction disparaisse avant de reprendre la parole, vous bénéficierez ainsi d'une expérience plus optimale et vos interlocuteurs également.
Rassurez-vous, aucune donnée vocale n'est stockée ni utilisée pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Google promet des améliorations continues et l'ajout progressif de nouvelles combinaisons linguistiques. Cette première version française marque en tout cas le début d'une transformation profonde de nos habitudes de travail collaboratif, où la langue n'est plus une frontière mais un simple paramètre ajustable.
- Intégration à l'écosystème Google
- Simple à prendre en main
- Pas besoin d'inscription pour les participants