Oubliez tout ce que vous savez sur les traductions automatiques. AudioLM, le cerveau artificiel de Google DeepMind, ne se contente pas de traduire vos mots sur Google Meet, il capture l'essence même de votre voix. Contrairement aux vieux systèmes qui transformaient d'abord votre voix en texte, puis traduisaient, puis synthétisaient une nouvelle voix, la technologie du géant américain travaille directement sur les ondes sonores. Nous avons pu voir une démonstration de traduction vocale, et c'est à la fois réactif et impressionnant.