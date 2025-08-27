Google fait évoluer son application Traduction en y intégrant de nouvelles fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle, et notamment un nouveau mode d'apprentissage des langues qui marche sur les platebandes de Duolingo.
- Google Translate intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour améliorer l'apprentissage des langues.
- L'application a déjà traduit près de mille milliards de mots chaque mois depuis son lancement.
- Google s'appuie sur son IA Gemini pour enrichir les outils de traduction et d'apprentissage gratuits.
Depuis son lancement, Google Traduction est devenu l’un des outils les plus utilisés au monde, avec près de mille milliards de mots traduits chaque mois. L’application a déjà bouleversé la manière dont les utilisateurs communiquent à l’étranger ou accèdent à des contenus dans d’autres langues. Mais pour Google, la traduction automatique seule ne suffit pas : les conversations restent souvent hachées, et l’apprentissage d’une langue étrangère demeure un défi. Pour franchir un cap et améliorer le service, Google va s'appuyer sur Gemini, son intelligence artificielle, qui va apporter de nouveaux outils gratuits aux utilisateurs pour communiquer, mais aussi apprendre une nouvelle langue.
Un nouveau mode de conversation qui mêle traduction et transcription grâce à Gemini
La première nouveauté concerne la possibilité de tenir une conversation fluide avec une personne parlant une autre langue. Le mode de traduction en direct génère une transcription et une traduction audio simultanées, permettant aux deux interlocuteurs de suivre l’échange en temps réel. Contrairement à certaines solutions limitées à une poignée de langues, Google annonce une prise en charge de plus de 70 idiomes, parmi lesquels l’arabe, le français, l’hindi, le coréen, l’espagnol ou encore le tamoul.
Ce service est d’abord proposé aux utilisateurs situés aux États-Unis, en Inde et au Mexique. L’objectif est de tester sa robustesse face aux différents accents, intonations et contextes d’utilisation, avant une extension à d’autres régions. Google précise que, contrairement au mode disponible sur le Pixel 10, l’audio généré ne cherche pas à imiter la voix de l’utilisateur, mais la firme expérimente différentes options pour améliorer le réalisme des traductions vocales.
Apprenez de nouveaux mots et entrainez-vous à discuter pour préparer un déplacement
La deuxième nouveauté concerne l’apprentissage. En appuyant sur le bouton « Practice » de l’application Translate, l’utilisateur peut désormais accéder à des exercices générés par l’IA Gemini. L’idée est d’adapter le contenu en fonction du niveau et du but : préparation d’un voyage, conversations quotidiennes, interactions professionnelles ou discussions avec des proches.
Un apprentissage adapté à vos besoins et soutenu par Gemini © Google
Concrètement, Google Translate peut créer un scénario spécifique : par exemple, pour un étudiant avec un niveau intermédiaire en espagnol partant à l’étranger, l’outil génère une conversation autour des repas avec la famille d’accueil. L’utilisateur peut choisir d’écouter et de reconnaître les mots ou bien de s’entraîner à parler, l’application offrant alors un retour en temps réel.
Ce mode est pour l’instant limité : il permet aux anglophones de pratiquer l’espagnol et le français, et aux hispanophones, francophones et lusophones de pratiquer l’anglais. Mais Google annonce un suivi quotidien des progrès et promet d’élargir la disponibilité à d’autres langues. L’approche se rapproche de celle de certaines applications spécialisées comme Duolingo, mais intégrée directement dans Translate, un service déjà familier et utilisé massivement à travers le monde. Et sans devoir souscrire à un abonnement pour accéder aux cours.