La première nouveauté concerne la possibilité de tenir une conversation fluide avec une personne parlant une autre langue. Le mode de traduction en direct génère une transcription et une traduction audio simultanées, permettant aux deux interlocuteurs de suivre l’échange en temps réel. Contrairement à certaines solutions limitées à une poignée de langues, Google annonce une prise en charge de plus de 70 idiomes, parmi lesquels l’arabe, le français, l’hindi, le coréen, l’espagnol ou encore le tamoul.

Ce service est d’abord proposé aux utilisateurs situés aux États-Unis, en Inde et au Mexique. L’objectif est de tester sa robustesse face aux différents accents, intonations et contextes d’utilisation, avant une extension à d’autres régions. Google précise que, contrairement au mode disponible sur le Pixel 10, l’audio généré ne cherche pas à imiter la voix de l’utilisateur, mais la firme expérimente différentes options pour améliorer le réalisme des traductions vocales.