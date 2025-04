Translate ne se limite plus à la traduction. Le mode « Entraînement » propose des exercices pour apprendre le vocabulaire et les phrases. Le bouton « Demander un suivi » aide l'utilisateur à obtenir des explications détaillées grâce à une intelligence artificielle intégrée.

Le bouton de recherche complète ces fonctions en donnant accès à un contenu riche, externe et dans la langue cible. Cela facilite la compréhension, le contexte culturel et offre une immersion plus profonde dans la langue.

Le code de la version 9.7.102 montre que Google prépare la possibilité de choisir entre ouvrir les résultats dans Google ou dans un navigateur.

Par ailleurs, Gemini, l'IA maison de Google, devrait améliorer la qualité des traductions et des interactions, et rendre Translate plus fluide et accessible. En revanche, Pour l'instant, Google reste silencieux sur la date exacte de sortie du raccourci de recherche.