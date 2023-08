Les échanges sont facilités sur Gmail grâce à l'arrivée de la traduction automatique

Vous recevez peut-être des e-mails en langue anglaise, allemande ou espagnole, par exemple lors de la réservation d'un voyage vers une destination étrangère. Si vous n'êtes pas familier avec ces langages différents, ou si vos cours au collège commencent sérieusement à dater, il vous est probablement difficile de comprendre toutes les informations communiquées dans ces différents courriers.

Depuis des années, Google propose un outil de traduction, le bien nommé Google Traduction, qui vous permet de retrouver le contenu en langue française, et ce, en quelques secondes seulement. Google Traduction a fait des progrès considérables pour proposer des traductions respectant le contexte et le ton des phrases indiquées, et fait de moins en moins d'erreurs dans le domaine.

Toujours est-il que copier-coller un e-mail dans Google Traduction est une perte de temps, une expérience utilisateur qui n'est pas vraiment à la hauteur de celles proposées habituellement par le moteur de recherche. Les équipes de Gmail en ont tout autant conscience et proposent désormais une nouvelle option, qui intègre Google Traduction directement à Gmail.