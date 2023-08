Sur mobile, Gmail intègre une fonction de traduction : quels appareils sont concernés ?

Le site spécialisé SamMobile nous apprend que Google est actuellement en train de déployer une fonctionnalité de traduction native à destination de son application Gmail. Concrètement, lorsque vous recevrez un e-mail dans une langue qui vous est étrangère, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton « Traduire ». Cela fera donc apparaître une icône en forme d'engrenage qui vous permettra de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez traduire le message (plus de 100 langues sont disponibles). Et si vous désirez aller encore plus vite, vous pourrez directement choisir de « Détecter la langue ».