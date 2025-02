Google Traduction proposera en outre une option permettant d'adapter le ton de la traduction au vôtre, le rendre plus formel pour envoyer un mail professionnel, ou s'adapter aux langues régionales. Une capacité de reformulation fera aussi son apparition pour ajuster la traduction et éviter les fautes ou les expressions maladroites. Des explications de grammaire seront également affichées à la demande, pour non seulement traduire, mais aussi apprendre les subtilités de la langue que vous apprenez à maitriser.

Enfin, la transcription sonore va s'améliorer avec une voix plus humaine et naturelle pour entendre le résultat et la prononciation de chaque mot. Là encore, Google souhaite du feedback, et des petites touches permettront d'indiquer à l'éditeur si le résultat est satisfaisant ou non, afin d'améliorer son modèle de langage.

Si certains développeurs ont réussi à activer la nouvelle interface dans la version 9.3.78.731229477.7 de Google Traduction, les outils ne sont pas encore prêts à être présentés au plus grand nombre. Il faudra patienter quelques semaines supplémentaires, le temps à Google de peaufiner ses outils avant un déploiement global.