Envie d'un nouveau setup gaming ? Logitech dévoile trois nouveaux produits pour la rentrée, de quoi permettre aux retardataires qui n'auraient pas encore leur PC, de s'équiper en matériel performant.
Logitech G annonce le lancement de trois nouveaux Produits conçus pour les joueurs exigeants. Au Programme, la souris gamer Pro X SuperLight 2c, le casque gamer G321 LightSpeed et le clavier gaming G515 Rapid TKL. Ces périphériques s'adressent aussi bien aux Pros de l'esport, qu'aux joueurs aguérris et passionnés.
Logitech Pro X SuperLight 2c : une souris compacte pour une précision optimale
Logitech G élargit sa gamme de souris haut de gamme avec la Pro X SuperLight 2c, une version compacte de la Pro X SuperLight 2. Pensée pour les joueurs préférant un format compact, cette souris conserve les performances et le design épuré de son aînée, tout en offrant une prise en main adaptée aux mains plus petites ou aux styles de préhension variés.
Caractéristiques principales de la Pro X SuperLignt 2c
Capteur HERO 2 : suivi précis jusqu’à 44 000 DPI et 888 pouces par seconde, garantissant une réactivité constante, même lors des mouvements les plus rapides ou des angles inclinés
Poids plume : 51 g (53 g en Europe), pour une maniabilité accrue et une fatigue réduite
Technologie LightSpeed : taux de rapport jusqu’à 8 kHz et compatibilité avec le système de charge sans fil PowerPlay
Autonomie : jusqu’à 95 heures en utilisation continue, grâce à une batterie optimisée
Design : disponible en noir, blanc ou rose, avec des patins en PTFE pour un glissement fluide
La Pro X SuperLight 2c intègre également des interrupteurs hybrides LightForce, assurant une réponse tactile rapide et fiable. Son format réduit de 5 % et son poids allégé de près de 10 g par rapport au modèle standard en font un outil très intéressant pour les joueurs en recherche d'agilité et de réactivité.
G321 LightSpeed : un casque sans fil polyvalent et confortable
Le G321 LightSpeed se positionne comme un casque sans fil confortable et performant, à un prix très convenable. Conçu pour les longues sessions de jeu, il mise sur une construction légère (210 g) et des coussinets en mousse à mémoire de forme, recouverts d’un tissu élastique pour un ajustement optimal.
Caractéristiques principales du G321 LightSpeed
Technologie LightSpeed : connexion sans fil stable et latence réduite, compatible avec PC, consoles (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) et appareils mobiles via Bluetooth 5.2
Microphone flip-to-mute : fréquence d’échantillonnage de 16 kHz pour une communication claire, avec un système de coupure instantanée
Autonomie : 20 heures en utilisation continue
Confort : bandeau rembourré et écouteurs ajustables, adaptés à la plupart des morphologies
Commercialisé à un prix inférieur à 70€, le G321 LightSpeed est adapté aux gamers en recherche d'un premier casque.
G515 Rapid TKL : un clavier analogique ultra-mince et réactif
Le G515 Rapid TKL s’adresse aux joueurs en quête de rapidité et de personnalisation. Ce clavier TKL (tenkeyless - sans pavé numérique) se distingue par sa technologie de switchs magnétiques analogiques, offrant une réactivité à toute épreuve.
Caractéristiques principales du G515 Rapid TKL
- Switchs magnétiques : course de 2,5 mm et actuation réglable de 0,1 mm à 2,5 mm, pour une réponse adaptée à chaque style de jeu.
Fonctions avancées : Rapid Trigger (réduction du temps de réponse), Multi-Point Action (plusieurs commandes par touche) et Key Priority (priorisation des touches).
Design : Profil ultra fin (22 mm), structure en acier inoxydable et touches PBT double injection pour une durabilité accrue.
Personnalisation : éclairage RGB LightSync et Profils configurables via le logiciel G HUB.
Avec son format compact et ses touches pré-lubrifiées, le G515 Rapid TKL allie esthétique épurée et performance, tout en intégrant des matériaux recyclés (jusqu’à 44 % de plastique recyclé pour la version noire).
Prix et disponibilité
Les Logitech Pro X SuperLignt 2c et G515 Rapid TKL seront commercialisés au prix de 169,99€. Le G321 LightSpeed sera quant à lui commercialisé au tarif de 69,99€. Les produits sont tous disponibles à partir de ce 17 septembre.