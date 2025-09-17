Logitech G élargit sa gamme de souris haut de gamme avec la Pro X SuperLight 2c, une version compacte de la Pro X SuperLight 2. Pensée pour les joueurs préférant un format compact, cette souris conserve les performances et le design épuré de son aînée, tout en offrant une prise en main adaptée aux mains plus petites ou aux styles de préhension variés.