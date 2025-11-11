Mieux vaut tard que jamais. Redmond découvre enfin les joies du retour haptique, cette technologie que les utilisateurs d'iPhone et de MacBook connaissent depuis des années. Windows 11 s'apprête à vibrer au rythme de vos clics.
Les possesseurs d'iPhone le savent depuis belle lurette : le retour haptique transforme complètement l'expérience tactile d'un appareil. Une petite vibration bien calibrée au bon moment, et voilà l'interface qui prend vie sous les doigts. Apple a popularisé cette technologie sur ses téléphones, puis l'a généralisée sur ses MacBook avec Force Touch, où chaque clic du pavé tactile n'est qu'une illusion parfaitement orchestrée par un moteur haptique. Aucun bouton ne s'enfonce réellement, juste des vibrations ultra-précises qui trompent le cerveau. Microsoft, qui observe ce succès depuis un moment, sort enfin de sa réserve.
L'apprenti sorcier des vibrations
Dans les tréfonds de la version bêta 26220.7070 de Windows 11, un insider a déniché une pépite : un réglage baptisé « Haptic signals » accompagné d'une promesse alléchante. « Ressentez des vibrations subtiles lors du verrouillage de fenêtres, de l'alignement d'objets, et bien d'autres », annonce fièrement le menu. Un curseur d'intensité complète le dispositif pour ceux qui préfèrent leurs vibrations corsées ou discrètes.
Concrètement, le pavé tactile ou la souris compatible frémirait légèrement lorsque vous utiliserez l'accrochage de fenêtres, cette fonction qui divise l'écran en deux d'un simple glissement. Même effet lors du déplacement de fichiers ou d'autres manipulations quotidiennes. L'idée est séduisante sur le papier, mais attention : pour l'instant, cette fonction reste totalement inactive, même sur les appareils équipés du matériel adéquat.
Microsoft explore cette piste depuis 2022, soit avec un retard confortable sur la concurrence. Les iPhone proposent ce type de retour depuis des années, tout comme les smartphones Android haut de gamme. Quant aux MacBook, leur pavé tactile entièrement haptique fait référence depuis 2015. Dix ans d'écart, ça laisse rêveur.
Une question de matériel
Tous les PC ne vibreront pas à l'unisson. Seuls les ordinateurs portables dotés d'un pavé tactile haptique profiteront de cette nouveauté. Les Surface Laptop 7 et Surface Laptop Studio de Microsoft figurent évidemment au premier rang. Dell avec ses XPS, Lenovo et ses ThinkPad premium, ainsi que certains modèles HP rejoignent ce club select.
Côté périphériques externes, quelques souris récentes embarquent également cette technologie. Les nouveaux modèles Logitech MX Master 4 et G Pro X2 Superstrike disposent de moteurs haptiques intégrés. Mais pour la majorité des utilisateurs équipés de matériel classique, ce sera silence radio : l'option n'apparaîtra même pas dans les paramètres.
Impossible de dater précisément l'arrivée de cette fonctionnalité. Microsoft affine encore ses réglages dans les coulisses, et plusieurs mois pourraient s'écouler avant un déploiement public. Les plus impatients peuvent toujours bidouiller avec ViveTool, cet utilitaire qui déverrouille les fonctions cachées de Windows, mais même avec cette astuce, rien ne vibre encore concrètement.