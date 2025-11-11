Concrètement, le pavé tactile ou la souris compatible frémirait légèrement lorsque vous utiliserez l'accrochage de fenêtres, cette fonction qui divise l'écran en deux d'un simple glissement. Même effet lors du déplacement de fichiers ou d'autres manipulations quotidiennes. L'idée est séduisante sur le papier, mais attention : pour l'instant, cette fonction reste totalement inactive, même sur les appareils équipés du matériel adéquat.

Microsoft explore cette piste depuis 2022, soit avec un retard confortable sur la concurrence. Les iPhone proposent ce type de retour depuis des années, tout comme les smartphones Android haut de gamme. Quant aux MacBook, leur pavé tactile entièrement haptique fait référence depuis 2015. Dix ans d'écart, ça laisse rêveur.​