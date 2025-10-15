Microsoft fait monter la température en promettant une annonce d’envergure pour Windows ce jeudi. La promesse, glissée dans un message énigmatique, est de laisser nos mains se reposer, ce qui suggère une place de choix pour la voix et l’automatisation.
À l’heure où Windows 10 tire sa révérence, l’éditeur de Redmond semble prêt à ouvrir un nouveau chapitre pour Windows 11. Cette volonté de nous libérer du clavier et de la souris résonne avec un air de déjà vu, ravivant des souvenirs contrastés. La question est de savoir si, cette fois, Microsoft a les cartes en main pour que la promesse d'une interaction plus naturelle devienne enfin une réalité tangible.
Le fantôme de Cortana hante toujours Windows
Difficile de ne pas esquisser un sourire sceptique face à cette annonce. Le souvenir de Cortana, l’assistant vocal autrefois présenté comme une pièce maîtresse de Windows, est encore bien présent. Il a fini sa course dans une relative indifférence, plombé par son manque de pertinence, sa compréhension limitée et son intégration souvent jugée maladroite dans le quotidien des utilisateurs.
Cette expérience a laissé des traces et la méfiance est donc de mise. Les utilisateurs pardonneront difficilement une nouvelle déception si ce qui est présenté n'est qu'une simple version améliorée d'un gadget qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. Pour convaincre, Microsoft devra démontrer que son approche a fondamentalement changé.
L'IA agentique, la carte maîtresse de Microsoft ?
Pourtant, le contexte technologique a radicalement changé depuis l'époque de Cortana. La véritable nouveauté ne réside pas dans la commande vocale elle même, mais dans le concept d’IA agentique que Microsoft développe activement. Contrairement à un assistant qui se contente de répondre à des questions simples, un agent intelligent est conçu pour agir.
Il peut comprendre des intentions complexes, orchestrer des tâches sur plusieurs applications et automatiser des processus de travail de bout en bout, comme l'ont déjà montré des prototypes. Soutenue par la puissance des puces dédiées des nouveaux PC Copilot+, cette technologie pourrait enfin rendre l'interaction naturelle et véritablement utile, là où Cortana n'offrait qu'une façade d'intelligence.
L'enjeu pour Microsoft est immense : il ne s'agit plus de savoir si l'ordinateur peut nous comprendre, mais s'il peut réellement nous aider sans devenir une source de friction supplémentaire. La réponse, ou du moins ses prémices, nous sera donnée ce jeudi.