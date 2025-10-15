Pourtant, le contexte technologique a radicalement changé depuis l'époque de Cortana. La véritable nouveauté ne réside pas dans la commande vocale elle même, mais dans le concept d’IA agentique que Microsoft développe activement. Contrairement à un assistant qui se contente de répondre à des questions simples, un agent intelligent est conçu pour agir.

Il peut comprendre des intentions complexes, orchestrer des tâches sur plusieurs applications et automatiser des processus de travail de bout en bout, comme l'ont déjà montré des prototypes. Soutenue par la puissance des puces dédiées des nouveaux PC Copilot+, cette technologie pourrait enfin rendre l'interaction naturelle et véritablement utile, là où Cortana n'offrait qu'une façade d'intelligence.​

L'enjeu pour Microsoft est immense : il ne s'agit plus de savoir si l'ordinateur peut nous comprendre, mais s'il peut réellement nous aider sans devenir une source de friction supplémentaire. La réponse, ou du moins ses prémices, nous sera donnée ce jeudi.