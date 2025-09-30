Cette vision porte un nom : le système d'exploitation « agentique ». L'idée est de dépasser l'ère des commandes directes pour entrer dans celle de l'intention. L'utilisateur n'aurait plus à cliquer sur une succession d'icônes, mais simplement à exprimer un besoin. L'ordinateur, tel un assistant, comprendrait le contexte et orchestrerait les actions nécessaires. Cette ambition, qui prolonge la vision d'un monde où claviers et souris perdraient leur monopole, exige une intégration sans faille entre le système et l'intelligence artificielle. Des ébauches existent déjà dans les versions actuelles de Windows 11 : « Click to Do » et Copilot Vision en sont les exemples les plus parlants.

Cependant, est-ce qu'un simple changement d'organigramme suffira ? Rassembler les équipes est une condition nécessaire, mais pas suffisante. La promesse d'un système proactif et intelligent se heurtera à d'immenses défis techniques, de sécurité et de respect de la vie privée alors que Microsoft se dépatouille depuis un an avec une succession de bugs sur sa dernière mise à jour majeure. De plus, la proposition « Copilot+ » qui sert de socle matériel pour ce futur OS, peine à convaincre des utilisateurs qui peinent à dire adieu à Windows 10.

La véritable mesure du succès de cette manœuvre ne sera pas la fluidité des communications internes à Redmond, mais la capacité de Microsoft à livrer des fonctionnalités qui transforment réellement l'usage du PC. La question n'est donc plus de savoir si Microsoft veut changer son système d'exploitation, mais à quelle vitesse cette nouvelle machine organisationnelle pourra livrer les premières briques concrètes de cette ambition.