Microsoft met fin à une division vieille de plusieurs années en réunissant ses équipes Windows sous une seule bannière. L’objectif est de fluidifier le développement pour accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle et la livraison de nouvelles expériences.
Une note interne de Pavan Davuluri, le dirigeant de l’entité Windows, vient d'officialiser un virage stratégique majeur. La firme de Redmond démantèle la structure mise en place en 2018, qui avait séparé les ingénieurs du « cœur » de Windows de ceux qui façonnent son interface et ses fonctionnalités. Ce qui ressemble à un retour en arrière est en réalité un bond en avant calculé, destiné à aligner toutes les forces vives sur un seul et même horizon : l'avènement d'un Windows piloté par l'intelligence artificielle.
La fin d'une anomalie structurelle
Derrière le jargon managérial se cache une décision pragmatique. La scission de 2018, en plaçant une partie du développement fondamental de Windows sous la tutelle d'Azure, avait engendré des silos et des frictions. Chaque nouvelle fonctionnalité d'envergure nécessitait des négociations complexes entre des équipes aux priorités parfois divergentes, ralentissant le rythme des mises à jour significatives. Cette réunification sonne donc comme un aveu : pour construire une expérience cohérente, ceux qui bâtissent les fondations et ceux qui décorent les étages doivent dialoguer en permanence.
Ce ménage interne intervient alors que l'incertitude planait sur la stratégie de Microsoft, les observateurs s'interrogeant sur l'arrivée d'un éventuel Windows 12. En consolidant ses troupes, l'entreprise semble vouloir mettre fin aux spéculations. L'avenir ne passera pas par une rupture nette, mais par une transformation profonde et continue de Windows 11, qui devient le seul et unique vaisseau amiral pour les innovations à venir. La nouvelle organisation doit garantir que les décisions, de la plus basse couche technique à l'interface visible, servent une vision unifiée.
Windows 11, le socle de l'avenir immédiat
Cette vision porte un nom : le système d'exploitation « agentique ». L'idée est de dépasser l'ère des commandes directes pour entrer dans celle de l'intention. L'utilisateur n'aurait plus à cliquer sur une succession d'icônes, mais simplement à exprimer un besoin. L'ordinateur, tel un assistant, comprendrait le contexte et orchestrerait les actions nécessaires. Cette ambition, qui prolonge la vision d'un monde où claviers et souris perdraient leur monopole, exige une intégration sans faille entre le système et l'intelligence artificielle. Des ébauches existent déjà dans les versions actuelles de Windows 11 : « Click to Do » et Copilot Vision en sont les exemples les plus parlants.
Cependant, est-ce qu'un simple changement d'organigramme suffira ? Rassembler les équipes est une condition nécessaire, mais pas suffisante. La promesse d'un système proactif et intelligent se heurtera à d'immenses défis techniques, de sécurité et de respect de la vie privée alors que Microsoft se dépatouille depuis un an avec une succession de bugs sur sa dernière mise à jour majeure. De plus, la proposition « Copilot+ » qui sert de socle matériel pour ce futur OS, peine à convaincre des utilisateurs qui peinent à dire adieu à Windows 10.
La véritable mesure du succès de cette manœuvre ne sera pas la fluidité des communications internes à Redmond, mais la capacité de Microsoft à livrer des fonctionnalités qui transforment réellement l'usage du PC. La question n'est donc plus de savoir si Microsoft veut changer son système d'exploitation, mais à quelle vitesse cette nouvelle machine organisationnelle pourra livrer les premières briques concrètes de cette ambition.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces