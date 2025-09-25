Oui, Microsoft a finalement reculé. Alors que les mises à jour gratuites pour Windows 10 devaient prendre fin dans moins d'un mois, le 14 octobre prochain, le groupe fondé par Bill Gates vient d'annoncer qu'il prolongeait cette maintenance du système d'exploitation pour un an, « sans frais supplémentaires ».

Malheureusement, cette extension n'est pas destinée à tout le monde. Elle pourra d'abord profiter aux utilisateurs basés aux États-Unis, s'ils décident d'« utiliser la sauvegarde Windows pour synchroniser [leurs] paramètres avec le cloud ». Les autres bénéficiaires seront « les clients de l'Espace économique européen (EEE) [qui] commenceront à voir des notifications sur leurs PC Windows 10 leur offrant la possibilité de s'inscrire » au programme d'extension des mises à jour. Les Français font donc partie des chanceux !