Microsoft vient de faire une annonce qui va en soulager plus d'un. Windows 10 continuera de fonctionner gratuitement pendant encore un an pour beaucoup d'utilisateurs.
Le géant américain des logiciels est sous le feu de la critique depuis un certain temps, à cause de sa volonté d'arrêter les mises à jour gratuites pour Windows 10 à partir du 14 octobre prochain. Une décision prise pour pousser ses utilisateurs vers Windows 11, mais qui a été attaquée jusqu'en France, où des associations ont lancé une action d'opposition. Autant dire qu'il était temps pour le groupe de faire un pas en arrière.
Windows 10 va rester accessible en Europe
Oui, Microsoft a finalement reculé. Alors que les mises à jour gratuites pour Windows 10 devaient prendre fin dans moins d'un mois, le 14 octobre prochain, le groupe fondé par Bill Gates vient d'annoncer qu'il prolongeait cette maintenance du système d'exploitation pour un an, « sans frais supplémentaires ».
Malheureusement, cette extension n'est pas destinée à tout le monde. Elle pourra d'abord profiter aux utilisateurs basés aux États-Unis, s'ils décident d'« utiliser la sauvegarde Windows pour synchroniser [leurs] paramètres avec le cloud ». Les autres bénéficiaires seront « les clients de l'Espace économique européen (EEE) [qui] commenceront à voir des notifications sur leurs PC Windows 10 leur offrant la possibilité de s'inscrire » au programme d'extension des mises à jour. Les Français font donc partie des chanceux !
De nombreux ordinateurs ne pourront pas accueillir Windows 11
Il faut dire que Microsoft sentait la pression s'accroître sur ses épaules. Le passage quasi obligatoire à Windows 11 laissaient en effet de nombreuses machines en difficultés, le Public Interest Research Group (PIRG) ayant estimé que près de 400 millions d'ordinateurs seraient, à travers la planète, incompatibles avec Windows 11.
Autre critique faite au géant des logiciels, il pousse les utilisateurs à passer à Windows 11 depuis déjà un certain temps déjà alors que « des ordinateurs incapables de faire fonctionner Windows 11 étaient encore disponibles à la vente en 2022 et 2023 ». En bref, il était difficile de ne rien faire sans passer pour un acteur abusant de l'obsolescence programmée !
