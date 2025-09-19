Dans moins d'un mois, Microsoft va mettre un terme au support de Windows 10. Toutefois, dans le monde entier, des associations de consommateurs exigent le maintien des mises à jour de sécurité gratuites pour cet OS qui animait encore 46,2% des PC dans le monde en août dernier.
Ce n'est pas un secret, le 14 octobre prochain, Microsoft va mettre un terme au support dédié à Windows 10. À cette date, l’assistance technique, les mises à jour des fonctionnalités et les mises à jour de sécurité ne seront plus fournies.
La fin de Windows 10 se rapproche à pas de géant
Du côté de Microsoft, on explique : « Si vous avez des appareils exécutant Windows 10, nous vous recommandons de les mettre à niveau vers Windows 11 ». À ceux-ci, Microsoft promet une expérience informatique plus moderne, plus sécurisée (forcément, et plus efficace. À défaut, le géant américain invite les utilisateurs… à s'acheter un nouveau PC équipé de Windows 11.
Aussi, pour continuer à bénéficier d'une prise en charge sur un système d'exploitation Windows 10, Microsoft va proposer à qui le souhaite de rejoindre le programme payant ESU (Extented Security), afin de bénéficier d'une prise en charge jusqu'au 14 octobre 2026.
Rappelons que face à la décision de Microsoft concernant la fin de support de Windows 10, une coalition d'associations et organisations françaises crie sa colère, et a récemment lancé une pétition pour faire plier le géant américain.
Aux États-Unis aussi, la colère gronde, puisque l’association de consommateurs Consumer Reports a adressé une lettre ouverte au CEO de Microsoft, Satya Nadella, pour réclamer la prolongation des mises à jour de sécurité gratuites pour Windows 10.
Selon cette même association, en août 2025, Windows 10 restait utilisé par 46,2% des utilisateurs de PC dans le monde. Par ailleurs, on estime que 200 à 400 millions d’ordinateurs encore en service ne possèdent pas les ressources nécessaires pour passer à Windows 11.