Du côté de Microsoft, on explique : « Si vous avez des appareils exécutant Windows 10, nous vous recommandons de les mettre à niveau vers Windows 11 ». À ceux-ci, Microsoft promet une expérience informatique plus moderne, plus sécurisée (forcément, et plus efficace. À défaut, le géant américain invite les utilisateurs… à s'acheter un nouveau PC équipé de Windows 11.

Aussi, pour continuer à bénéficier d'une prise en charge sur un système d'exploitation Windows 10, Microsoft va proposer à qui le souhaite de rejoindre le programme payant ESU (Extented Security), afin de bénéficier d'une prise en charge jusqu'au 14 octobre 2026.