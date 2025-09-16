Alors que Microsoft va mettre fin au support gratuit de Windows 10 le 14 octobre, le rendant de fait obsolète, une coalition d'associations et organisations françaises crie sa colère. Elle lance une pétition pour faire plier le géant.
Dans moins d'un mois, le 14 octobre très précisément, la vie de Windows 10 arrivera à un tournant puisque ses millions d'utilisateurs ne seront plus couverts par les mises à jour gratuites de Microsoft. Seuls ceux qui souscrivent à une option payante pourront prolonger la fête jusqu'au 13 octobre 2026. Pour les autres, il faudra basculer de force vers Windows 11, ou trouver une autre solution si son matériel n'est pas adapté, ce qui met des associations, organisations et entreprises en colère.
23 organisations s'unissent contre la solution payante de Microsoft pour Windows 10
L'ultimatum de Microsoft va bientôt prendre effet. À partir du 14 octobre, les propriétaires d'ordinateurs incompatibles avec Windows 11 devront choisir entre exposer leurs données aux cyberattaques, ou payer des frais supplémentaires pour gagner une année de mises à jour de sécurité. Ce qui ressemble à une mise en demeure divise déjà l'opinion publique, et inquiète les experts en cybersécurité.
La riposte s'organise, peut-être un peu tardivement, autour de la coalition « Non à la taxe Windows », qui regroupe 23 organisations de poids. UFC-Que Choisir, HOP, Les Amis de la Terre et France Nature Environnement font partie de ces acteurs qui unissent leurs forces pour faire plier le colosse Microsoft. Leur pétition, qui vient d'être mise en ligne, réclame le maintien des correctifs de sécurité gratuits jusqu'en 2030 minimum.
Les auteurs de la pétition estiment à 10 milliards d'euros minimum les surcoûts imposés aux utilisateurs concernés par cette transition forcée. Une manne qui s'ajouterait aux résultats déjà florissants de Microsoft, avec 87 milliards d'euros de profits nets en 2025, selon les associations mobilisées.
L'impact environnemental catastrophique de l'obsolescence Windows
L'indignation des défenseurs de l'environnement se justifie notamment par l'impact écologique de ce passage forcé. Les militants calculent que le remplacement des machines concernées nécessiterait l'extraction de matières premières équivalant au poids de 32 000 tours Eiffel. Un gâchis colossal pour des équipements souvent récents et parfaitement opérationnels.
Cette politique commerciale pénalise particulièrement les foyers modestes et les administrations aux budgets contraints, déplorent les auteurs de la pétition. Dans l'Hexagone, 17% de la population rencontre déjà des difficultés d'accès au numérique faute d'équipements adaptés. La décision de Microsoft risque d'aggraver cette fracture digitale déjà préoccupante. Au total la fin des mises à jour de sécurité gratuites de Windows 10 mettra 400 millions d'ordinateurs en situation de vulnérabilité.
La coalition propose ainsi de prolonger le support gratuit de Windows 10, de légiférer pour garantir 15 ans de mises à jour sécuritaires obligatoires, et d'informer les utilisateurs sur les systèmes d'exploitation libres disponibles. Au moment où nous écrivons ces lignes, la pétition a déjà été signée par plus de 3 500 internautes. Nul doute qu'ils seront encore plus nombreux à le faire d'ici le 14 octobre prochain.