soaf78: soaf78: En même temps l’OS a 10 ans, il a bien vécu…

Ceux qui ont des machines non compatibles win 11 n’ont qu’à migrer sur Linux, à part quelques applis propriétaires non compatibles avec Wine (pour l’industrie par exemple), linux couvre tous leurs besoins.

Ubuntu, Neon, Mint, Zorin sont autant de solutions pour commencer avec Linux sans avoir à être un expert de la console et de la ligne de commande. Je trouve ridicule de venir pleurer alors que l’os avait été prévu pour durer 10 piges max, donc, c’est tout sauf une surprise

Alors là non. Il y a un vrai problème. Le souci n’est pas tant de passer à Windows, le souci c’est de pouvoir le faire. Or, rien dans l’annonce d’une durée de vie de 10 ans ne prévoyaient qu’il faudrait upgrader le matos après ça.

Personnellement, j’avais un ordinateur qui était au top il y a 8 ans de ça et qui me permettait de jouer à tous mes jeux tranquillou et de faire tout ce que je voulais sans souci.

J’ai reçu la notification de Windows 11 et pas pu l’installer : matériel non compatible. Un ordi à 2000€ à l’époque, qui aurait pu durer facilement 4 ou 5 ans de plus.

Quant aux solutions proposées, encore une fois, ce n’est pas représentatif de la société. La grande majorité ne savent même pas que ça existe… Pour eux, windows fait partie intégrante de l’ordinateur et c’est tout.

Elessar777: Elessar777: ou sinon, meme avec un vieux pc comme mon core I7 3770k sur chipset Z77, vous faites un upgrade sans check : boot sur windows 10, une fois dans windows, on monte l’iso sur un lecteur quelconque, on ouvre une fenetre d’invite de commande en mode admin : on va sur lettre de lecteur ou est montée l’iso windows 11 et on tape : setup.exe /product server et on upgrade en conservant appli et documents. Garanti, ca fonctionne. mon core i7 3770k tourne comme un charme…

Ou pas. J’ai déjà eu un débat sur cette approche. Si l’ordinateur n’est pas certifié Windows 11, il y a un risque que Microsoft refuse la mise à jour sur ce matériel. Si c’est une maj critique, ça peut ne pas le faire. Pareil, pas de support. Donc pour les associations et entreprises, c’est mort.

