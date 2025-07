Alors que Windows 10 atteindra la fin de son support officiel le 14 octobre 2025, Microsoft propose une solution pour continuer à recevoir les mises à jour de sécurité critiques et importantes via le programme ESU. Ouvert pour la première fois aux utilisateurs particuliers, il permet d’assurer la protection de votre appareil pendant un an supplémentaire, jusqu’au 13 octobre 2026. Selon votre profil, vous pourrez bénéficier d’une option gratuite ou choisir une inscription payante. Voici comment procéder, étape après étape.