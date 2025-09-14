Deux gestes concrets pour le quotidien, pas des effets d’annonce. La barre des tâches gagne en fiabilité, tandis que le menu Démarrer présente des suggestions propulsées par Copilot pour guider les usages.
- Windows 11 améliore la barre des tâches avec un masquage automatique plus fiable et des animations cohérentes.
- Le menu Démarrer intègre des suggestions de Copilot, facilitant l'accès aux actions en langage naturel.
- La mise à jour 25H2 se concentre sur la stabilité et le peaufinage, avec un déploiement progressif des nouvelles fonctionnalités.
Windows 11 poursuit son travail d’ajustements là où les utilisateurs le ressentent le plus, dans la barre des tâches et le menu Démarrer. L’objectif est clair : fluidifier l’expérience en corrigeant les écueils de 24H2 et mettre l’assistant maison au bon endroit, au bon moment. Ces évolutions arrivent d’abord via des versions de test liées à 25H2, déjà visibles sur certains PC et disponibles en ISO pour une partie du public.
Des corrections bienvenues pour la barre des tâches
Le masquage automatique, précieux pour récupérer quelques pixels d’affichage, montre enfin la régularité attendue. La barre se rétracte quand elle doit le faire, réapparaît quand on l’appelle, sans ces hésitations qui faisaient perdre du temps. Les animations gagnent en cohérence, un détail qui change tout sur des écrans à taux de rafraîchissement élevé.
Autre irritant pris à bras-le-corps, ces zones de clic capricieuses en bord d’écran qui bloquaient parfois une action. Le comportement est désormais plus prévisible dans les fenêtres maximisées, avec des interactions mieux captées. Le résultat donne un environnement plus net, plus constant, notamment en multi-écran. Le ressenti confirme un message simple, la barre des tâches doit se faire oublier quand on travaille et revenir instantanément quand on en a besoin. Ces correctifs y contribuent enfin, sans ajouter d’options superflues. Les utilisateurs avancés n’ont rien à réapprendre, ils gagnent simplement en confort.
L'arrivée progressive de Copilot dans le menu Démarrer
Le menu Démarrer accueille des cartes de recommandations liées à Copilot. On y voit apparaître des suggestions comme « Demander à Copilot » ou « Créer une image », des invites prêtes à l’emploi pour lancer une action en langage naturel. L’idée consiste à faire de Démarrer un raccourci vers l’assistant, sans chercher une icône dédiée.
Cette présence reste encadrée par des réglages, l’affichage des recommandations peut être désactivé dans la personnalisation du menu Démarrer. Les administrateurs en environnement professionnel conservent, de leur côté, des leviers pour maîtriser ce panneau. L’approche reste progressive, avec un déploiement par vagues et des variantes testées selon les profils. Certaines mettent en avant la version grand public, d’autres soulignent Microsoft 365 Copilot pour les usages pro. Les deux cas posent la même promesse, réduire le temps entre l’idée et l’action.
Les nouveautés s'accumulent, s'accumulent, et ce, dans le cadre de la mise à jour 25H2 de Windows 11. Le rendez-vous annuel se place cette fois sous le signe de la stabilité et du peaufinage. L’activation a déjà démarré sur une partie du parc, avec un rythme mesuré pour surveiller la qualité. Les ISO officiels existent, même si tout le monde n’y a pas accès en même temps, un classique du calendrier de Redmond. Après une mise à jour 24H2 conséquente qui inaugurait Windows ARM, l'intégration plus profonde de l'IA et une foulée d'autres ajouts… mais aussi une quantité monstre de bugs, une mise à jour plus sobre ne sera pas pour nous déplaire.