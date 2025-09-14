Le masquage automatique, précieux pour récupérer quelques pixels d’affichage, montre enfin la régularité attendue. La barre se rétracte quand elle doit le faire, réapparaît quand on l’appelle, sans ces hésitations qui faisaient perdre du temps. Les animations gagnent en cohérence, un détail qui change tout sur des écrans à taux de rafraîchissement élevé.

Autre irritant pris à bras-le-corps, ces zones de clic capricieuses en bord d’écran qui bloquaient parfois une action. Le comportement est désormais plus prévisible dans les fenêtres maximisées, avec des interactions mieux captées. Le résultat donne un environnement plus net, plus constant, notamment en multi-écran. Le ressenti confirme un message simple, la barre des tâches doit se faire oublier quand on travaille et revenir instantanément quand on en a besoin. Ces correctifs y contribuent enfin, sans ajouter d’options superflues. Les utilisateurs avancés n’ont rien à réapprendre, ils gagnent simplement en confort.