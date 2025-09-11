Initialement attendue pour la semaine dernière, la version téléchargeable de Windows 11 25H2 est désormais en ligne. Mais il s’agit toujours d’une build Preview, qui n’est donc pas encore destinée au grand public.
- La version téléchargeable de Windows 11 25H2 est désormais disponible, mais c'est une build Preview pour les Insiders.
- Cette mise à jour est considérée comme gelée fonctionnellement, mais peut encore contenir des bugs.
- La version finale devrait arriver d'ici fin septembre ou début octobre, avec une installation rapide via un enablement package.
Microsoft a fini par publier les images disques de Windows 11 25H2, une semaine après la date initialement attendue. Ces ISO permettent d’installer manuellement la nouvelle version du système, en mise à niveau ou à partir d’une installation propre. Mais attention : les fichiers mis en ligne correspondent à une build Preview, encore réservée aux membres du programme Insider. Pour la plupart des utilisateurs et utilisatrices, il est donc préférable d'attendre encore un peu, d’autant que cette update s’annonce particulièrement légère en nouveautés.
Une build gelée côté fonctions, encore perfectible côté fiabilité
La mise en ligne des ISO marque donc l’entrée officielle de Windows 11 25H2 en phase de pré-livraison. Publiée dans le canal Release Preview du programme Windows Insider, cette build 26200 est considérée comme gelée sur le plan fonctionnel, et ne devrait plus beaucoup évoluer avant la sortie grand public. En revanche, des bugs ou des problèmes de stabilité peuvent encore subsister, ce qui en fait une version encore provisoire, même si l’on s’approche clairement de la mouture finale.
Pour la télécharger, il faut être inscrit au programme Insider et rattaché au moins au canal Release Preview. Ce niveau d’accès permet de valider les dernières corrections avant diffusion large, sans pour autant exposer son système aux instabilités des canaux Dev ou Beta.
Microsoft n’a pas encore annoncé de date officielle, mais la publication de ces ISO laisse penser que la version finale pourrait arriver dans les prochaines semaines, probablement d’ici fin septembre ou début octobre.
Un nouveau Windows, mais pas de quoi s’emballer
En attendant, à moins d’avoir une bonne raison de l’installer – ou d’être prêt à encaisser quelques bugs de dernière minute – autant patienter encore un peu. La version finale, qui aura sans doute, elle aussi, son lot d’ajustements à digérer, sera livrée automatiquement via Windows Update.
On en profitera pour rappeler que, contrairement aux grandes évolutions annuelles de l'OS, Windows 25H2 ne révolutionnera pas l’expérience utilisateur. Il s’agit d’une mise à jour cumulative, essentiellement axée sur la continuité. Pas de changement d’interface, peu de nouvelles fonctions, et une compatibilité assurée avec les machines déjà sous 24H2.
D’ailleurs, sur les configurations déjà à jour, cette nouvelle version sera distribuée sous forme d’un enablement package (eKB), un petit module qui active des fonctionnalités déjà présentes mais inactives dans le système. Concrètement, cela signifie que l’installation sera rapide, avec peu de modifications réelles côté fichiers.
Ce qui n’empêchera évidemment pas Microsoft de procéder comme à son habitude, avec un déploiement grand public par vagues. Dans un premier temps, seules certaines configurations recevront la mise à jour. Les autres suivront progressivement, le temps de surveiller les retours, de corriger les éventuels problèmes encore non détectés, et d’éviter de reproduire les couacs de lancement, comme ceux de Windows 11 24H2, aggravés par des installations précipitées sur des configurations pas toujours prêtes.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces