Microsoft a fini par publier les images disques de Windows 11 25H2, une semaine après la date initialement attendue. Ces ISO permettent d’installer manuellement la nouvelle version du système, en mise à niveau ou à partir d’une installation propre. Mais attention : les fichiers mis en ligne correspondent à une build Preview, encore réservée aux membres du programme Insider. Pour la plupart des utilisateurs et utilisatrices, il est donc préférable d'attendre encore un peu, d’autant que cette update s’annonce particulièrement légère en nouveautés.