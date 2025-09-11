Dans le jeu du chat et de la souris que se livrent les développeurs et les géants de la tech, Rufus vient de marquer un point. L'incontournable utilitaire est déjà paré pour Windows 11 25H2, grillant la priorité à Microsoft dont les ISO viennent tout juste de paraître.
- Rufus a déjà mis à jour son utilitaire pour supporter Windows 11 25H2, avant même la sortie officielle de Microsoft.
- L'outil est apprécié pour sa capacité à contourner les exigences matérielles strictes de Windows, comme le TPM 2.0.
- La nouvelle version 4.10 bêta inclut des améliorations techniques et un mode sombre, facilitant l'installation sur des PC plus anciens.
Cette anticipation n'est pas un simple hasard de calendrier, mais bien la signature d'un outil qui a fait de la réactivité sa marque de fabrique. Alors que Microsoft a longtemps entretenu le suspense, reportant la publication de ses images ISO, la communauté des utilisateurs avancés peut une fois de plus compter sur la prévoyance de l'utilitaire. L'annonce est tombée au moment parfait, coïncidant avec la mise à disposition finale des fichiers d'installation par Redmond.
- Création rapide de supports de démarrage bootables.
- Prise en charge de nombreux formats ISO.
- Interface utilisateur simple et intuitive.
L’outil indispensable face aux exigences de Microsoft
Rufus s'est imposé comme le couteau suisse de l'installation Windows, en particulier pour les machines qui ne cochent pas toutes les cases de Microsoft. Sa capacité à contourner les prérequis matériels tels que le TPM 2.0 ou le Secure Boot est devenue légendaire. Une parade d'autant plus appréciée que Microsoft a renforcé ses verrous avec la version 24H2 de son système.
La nouvelle version 4.10 bêta ne se contente pas d'ajouter le support de la 25H2. Elle apporte avec elle un mode sombre et des améliorations techniques qui assoient sa domination. Pour des milliers d'utilisateurs, cet outil est la promesse de pouvoir prolonger la vie de leur matériel, en effectuant des installations propres ou des mises à jour sur des PC jugés obsolètes par leur créateur.
Derrière cette efficacité se trouve un seul homme, le développeur Pete Batard (vous souriez ?), dont la connaissance intime de l'écosystème Windows lui permet d'anticiper les coups. En rendant sa version bêta disponible dès maintenant, il offre aux administrateurs et passionnés un temps d'avance précieux pour préparer l'arrivée de la version finale de Windows 11 25H2, attendue pour le mois d'octobre. Pour Windows 11 25H2, la firme a opté pour un enablement package. Une mise à jour qui, pour beaucoup, se résumera à l'activation de fonctionnalités déjà présentes via ce simple paquet d'activation, rendant la transition quasi instantanée après un redémarrage.