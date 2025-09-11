Rufus s'est imposé comme le couteau suisse de l'installation Windows, en particulier pour les machines qui ne cochent pas toutes les cases de Microsoft. Sa capacité à contourner les prérequis matériels tels que le TPM 2.0 ou le Secure Boot est devenue légendaire. Une parade d'autant plus appréciée que Microsoft a renforcé ses verrous avec la version 24H2 de son système.

La nouvelle version 4.10 bêta ne se contente pas d'ajouter le support de la 25H2. Elle apporte avec elle un mode sombre et des améliorations techniques qui assoient sa domination. Pour des milliers d'utilisateurs, cet outil est la promesse de pouvoir prolonger la vie de leur matériel, en effectuant des installations propres ou des mises à jour sur des PC jugés obsolètes par leur créateur.

Derrière cette efficacité se trouve un seul homme, le développeur Pete Batard (vous souriez ?), dont la connaissance intime de l'écosystème Windows lui permet d'anticiper les coups. En rendant sa version bêta disponible dès maintenant, il offre aux administrateurs et passionnés un temps d'avance précieux pour préparer l'arrivée de la version finale de Windows 11 25H2, attendue pour le mois d'octobre. Pour Windows 11 25H2, la firme a opté pour un enablement package. Une mise à jour qui, pour beaucoup, se résumera à l'activation de fonctionnalités déjà présentes via ce simple paquet d'activation, rendant la transition quasi instantanée après un redémarrage.