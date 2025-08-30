Vous l'aurez bien compris, la plupart des ajouts que les utilisateurs constateront avec 25H2 sont en réalité issus de la mise à jour KB5064081 (build 26100.5074) publiée pour Windows 11 24H2. Celle-ci introduisait un lot conséquent d’évolutions, dont une page d’accueil repensée pour Recall, un Windows Hello modernisé ainsi qu'un Gestionnaire des tâches plus précis pour l’affichage de la charge CPU. D’autres changements concernaient également les widgets, la personnalisation de l’écran de verrouillage ou encore la barre des tâches.

De nouvelles interfaces ont par ailleurs fait leur apparition, comme des boîtes de dialogue système centrées et plus visibles lors des demandes d’accès au micro ou à la caméra, ainsi qu’un Explorateur de fichiers enrichi pour les comptes professionnels. En parallèle, Microsoft a amélioré la fiabilité des connexions biométriques. Parmi les autres apports notables, nous pouvons citer la gestion affinée des recherches dans la barre des tâches, la possibilité d’ajouter ou retirer des widgets directement depuis l’écran verrouillé, et une meilleure intégration des fonctions liées à l’IA dans les paramètres.

L’absence de véritables nouveautés dans cette version 25H2, dont le déploiement à grande échelle est prévu pour l'automne prochain, laisse fortement penser que Microsoft prépare déjà la suite, avec un Windows 12 dont les contours commencent à se dessiner.