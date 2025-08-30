La nouvelle mise à jour annuelle de Windows 11, estampillée 25H2, commence à apparaître sur certains ordinateurs. Pourtant, certains utilisateurs peinent à y déceler de véritables nouveautés.
- La mise à jour Windows 11 25H2 arrive sans réelles nouveautés, axée sur la stabilité plutôt que sur des fonctionnalités.
- Cette version utilise un paquet d'activation pour déployer des fonctions déjà présentes dans la version 24H2.
- Des fonctionnalités comme PowerShell 2.0 sont supprimées, et des options pour administrateurs IT sont ajoutées.
Microsoft vient d'annoncer la disponibilité de Windows 11 25H2 dans le canal Release Preview. Comme pour les précédentes versions, la firme poursuit son rythme d’une mise à jour majeure au second semestre de chaque année. En revanche, la transition sera cette fois beaucoup plus rapide qu'à l'accoutumée. On vous explique pourquoi.
Windows 11 25H2 : une mise à jour axée sur la stabilité
Contrairement aux précédentes versions majeures de Windows 11, la 25H2 ne bouleverse franchement pas l'expérience utilisateur. Microsoft n'a d'ailleurs mentionné aucune nouvelle fonctionnalité d'interface ou d'amélioration d'intelligence artificielle spécifique à cette version. Dans un billet de blog publié ce vendredi 29 août, l'entreprise confirme que cette mise à jour, portant le numéro de build 26200.5074, partage les mêmes nouvelles fonctionnalités et améliorations que la précédente itération du système d'exploitation, à savoir 24H2.
Un peu plus tôt ce mois-ci, la société dirigée par Satya Nadella avait déjà confirmé que Windows 11 25H2 serait déployée sous forme de paquet d'activation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'installation de cette mise à jour ne devrait pas être très longue, la plupart des fonctionnalités ayant déjà été ajoutées dans les précédentes mises à jour. Elles ont simplement été désactivées, attendant sagement d’être activées par ce package d'activation.
La firme américaine indique que certains éléments vont disparaître avec la publication de cette version : « Windows 11, version 25H2 inclut également la suppression de certaines fonctionnalités, telles que PowerShell 2.0 et la ligne de commande Windows Management Instrumentation (WMIC) ».
Enfin, pour les environnements professionnels, une nouveauté cible directement les administrateurs IT : « Windows 11, version 25H2 inclut la possibilité pour les administrateurs informatiques de supprimer certaines applications préinstallées du Microsoft Store via la stratégie de groupe/MDM CSP sur les appareils Enterprise/EDU ».
En route vers Windows 12 ?
Vous l'aurez bien compris, la plupart des ajouts que les utilisateurs constateront avec 25H2 sont en réalité issus de la mise à jour KB5064081 (build 26100.5074) publiée pour Windows 11 24H2. Celle-ci introduisait un lot conséquent d’évolutions, dont une page d’accueil repensée pour Recall, un Windows Hello modernisé ainsi qu'un Gestionnaire des tâches plus précis pour l’affichage de la charge CPU. D’autres changements concernaient également les widgets, la personnalisation de l’écran de verrouillage ou encore la barre des tâches.
De nouvelles interfaces ont par ailleurs fait leur apparition, comme des boîtes de dialogue système centrées et plus visibles lors des demandes d’accès au micro ou à la caméra, ainsi qu’un Explorateur de fichiers enrichi pour les comptes professionnels. En parallèle, Microsoft a amélioré la fiabilité des connexions biométriques. Parmi les autres apports notables, nous pouvons citer la gestion affinée des recherches dans la barre des tâches, la possibilité d’ajouter ou retirer des widgets directement depuis l’écran verrouillé, et une meilleure intégration des fonctions liées à l’IA dans les paramètres.
L’absence de véritables nouveautés dans cette version 25H2, dont le déploiement à grande échelle est prévu pour l'automne prochain, laisse fortement penser que Microsoft prépare déjà la suite, avec un Windows 12 dont les contours commencent à se dessiner.