La rentrée, c’est synonyme de reprise des cours, du travail, et bien sûr du retour aux écrans à plein temps. Mais qui dit usage intensif d’Internet dit aussi exposition accrue aux cyberattaques. Phishing, virus, ransomwares, vols de données personnelles : les menaces ne cessent de se multiplier, et elles ciblent aussi bien les particuliers que les entreprises.
Face à cette réalité, il devient indispensable de s’équiper d’une solution de cybersécurité complète. La bonne nouvelle, c’est que plusieurs éditeurs proposent en ce moment des promotions intéressantes pour bien démarrer la saison. Nous avons sélectionné pour vous trois offres phares, adaptées aussi bien aux utilisateurs de Windows qu’aux possesseurs de Mac, avec des niveaux de protection et des prix très attractifs.
Voici notre sélection pour sécuriser vos appareils dès aujourd’hui.
TOP 3 des antivirus PC & Mac à saisir :
- Bitdefender Total Security à 39,99 € au lieu de 94,99 €
- Norton AntiVirus Plus à 19,99 € au lieu de 39,99 €
- Intego Mac Internet Security à 19,99 € la 1ʳᵉ année au lieu de 49,99 €
Bitdefender Total Security, la référence haut de gamme pour tous vos appareils
Bitdefender fait partie des acteurs les plus réputés en matière de cybersécurité, et ce n’est pas un hasard. Sa suite Total Security propose une couverture complète contre toutes les menaces connues et émergentes. Que vous soyez sous Windows, macOS, iOS ou Android, vous bénéficiez de la même qualité de protection.
En ce moment, l’abonnement 1 an pour 5 appareils est proposé à 39,99 € au lieu de 94,99 €, soit une réduction de plus de 55 %.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Pourquoi choisir Bitdefender ?
Bitdefender possède de nombreux atouts qui en font à ce jour l'un des meilleurs antivirus du marché. Il propose en effet :
- Détection quasi infaillible grâce à une base de données de menaces mise à jour en temps réel.
- Pare-feu intelligent, anti-ransomware avancé et protection bancaire lors des achats en ligne.
- VPN intégré pour sécuriser votre navigation et contourner certaines restrictions géographiques.
- Contrôle parental complet pour surveiller et encadrer l’usage des enfants.
✅ Les plus :
- Interface claire, même pour les débutants.
- Très léger sur les performances de l’ordinateur.
- Prix promotionnel imbattable pour une suite aussi riche.
Verdict : Bitdefender Total Security s’impose comme la meilleure solution polyvalente pour protéger toute la famille, quel que soit l’appareil utilisé.
Norton 360 Deluxe, un pack complet avec VPN et sauvegarde cloud
Autre grand nom de la cybersécurité, Norton continue de séduire par ses solutions accessibles et très complètes. Avec Norton 360 Deluxe, vous ne protégez pas seulement vos appareils contre les virus : vous bénéficiez aussi d’un VPN illimité, d’une sauvegarde cloud sécurisée et même d’un contrôle parental avancé.
L’abonnement est actuellement affiché à 19,99 € au lieu de 39,99 € la première année, ce qui en fait un excellent choix pour les petits budgets.lent une suite tout-en-un, facile à utiliser et dotée d’options pratiques pour sécuriser leurs données.
- moodPas d'essai gratuit
- devices5 appareils
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Pourquoi opter pour la solution antivirus Norton ?
Cette solution Norton propose :
- Une protection en temps réel contre les virus, malwares et ransomwares.
- Un VPN illimité inclus, pratique pour naviguer en sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics.
- Un stockage cloud de 25 Go pour sauvegarder vos fichiers sensibles.
- Un outil de surveillance du Dark Web pour vérifier si vos données personnelles circulent sur des forums pirates.
✅ Les plus :
- Offre très riche pour un prix réduit.
- VPN illimité inclus, ce qui est rare dans cette gamme de prix.
- Excellente réputation et fiabilité éprouvée.
Verdict : Norton 360 Deluxe est la solution idéale pour ceux qui veu
Intego Mac Internet Security, la protection sur-mesure pour les utilisateurs Apple
Si vous êtes utilisateur de Mac, vous savez peut-être que la majorité des antivirus sont d’abord conçus pour Windows. Mais ce n’est pas le cas d’Intego, qui développe exclusivement des solutions dédiées à macOS depuis plus de 20 ans.
En ce moment, son pack Mac Internet Security X9 est proposé à 19,99 € au lieu de 49,99 €, soit 60 % d’économie.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Pourquoi protéger son Mac avec Intego ?
Intego s'avère être aujourd'hui la meilleure solution sur le marché pour bien protéger ses produits Apple.
✅ Les points forts :
- Protection spécialisée contre les malwares visant macOS (de plus en plus fréquents).
- Pare-feu avancé pour bloquer les intrusions et contrôler les connexions.
- Interface pensée pour s’intégrer à l’environnement Apple.
- Optimisé pour macOS, ce qui assure de meilleures performances qu’un antivirus généraliste.
- Installation rapide et simplicité d’utilisation.
Verdict : Intego est la solution idéale pour les utilisateurs de Mac qui veulent une protection fiable, légère et pensée pour leur système.
Comment bien choisir son antivirus à la rentrée ?
Le choix dépend de vos besoins :
- Si vous cherchez la meilleure protection globale multi-appareils, Bitdefender est le plus complet.
- Si vous voulez une solution polyvalente avec VPN et stockage cloud, Norton 360 s’impose.
- Si vous êtes un utilisateur Apple exigeant, Intego reste le choix le plus pertinent.
Les bonnes pratiques en plus
Installer un antivirus est indispensable, mais cela ne suffit pas. Voici quelques réflexes simples pour compléter votre protection :
- Mettez régulièrement à jour vos logiciels : chaque mise à jour corrige des failles de sécurité exploitées par les pirates.
- Utilisez des mots de passe uniques et complexes : un gestionnaire de mots de passe peut vous simplifier la vie.
- Sauvegardez vos données sensibles : idéalement sur un disque externe déconnecté ou dans le cloud.
- Méfiez-vous des emails suspects : l’ingénierie sociale reste l’arme préférée des cybercriminels.
En 2025, les cybermenaces sont plus présentes que jamais, mais il existe heureusement des solutions efficaces pour s’en prémunir. Entre Bitdefender, Norton et Intego, vous trouverez forcément l’outil adapté à votre usage et à votre budget.
La rentrée est le moment parfait pour repartir sur de bonnes bases : sécurisez vos appareils maintenant et naviguez en toute sérénité toute l’année.