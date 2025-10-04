Avast frappe fort avec une réduction exceptionnelle sur son offre Ultimate. Pour la première année, l’abonnement complet tombe à 41,20 € au lieu de 102,99 €, soit seulement 3,43 €/mois. Une solution de cybersécurité tout-en-un qui inclut antivirus, VPN, anti-tracking et optimisation PC. Une opportunité à saisir pour sécuriser tous vos appareils.
Pourquoi cette offre tombe à pic ?
Avec la multiplication des arnaques en ligne, ransomwares et tentatives de piratage, il devient essentiel d’avoir une protection complète et fiable. Avast, leader mondial de la cybersécurité, propose une solution accessible qui va bien au-delà d’un simple antivirus. Et grâce à cette remise de 60 %, la sécurité premium devient enfin abordable.
Trois bonnes raisons de choisir Avast Ultimate :
- Un pack complet : antivirus, VPN, optimisation et anti-tracking
- Un prix réduit : 3,43 €/mois au lieu de 8,58 €
- Protection tous usages : navigation, paiements, Wi-Fi et identité
Que comprend Avast Ultimate ?
Avast Ultimate regroupe en un seul abonnement tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre vie numérique :
- Premium Security : blocage des virus, malwares, ransomwares, phishing, sites frauduleux, tests de sécurité Wi-Fi et protection contre les attaques à distance.
- VPN SecureLine : navigation privée et sécurisée, masquage de votre adresse IP.
- Cleanup Premium : nettoyage et optimisation pour accélérer votre PC et prolonger sa durée de vie.
- AntiTrack : masquage de votre identité numérique et protection contre les traqueurs publicitaires.
En rejoignant Avast, vous rejoignez aussi un réseau de centaines de millions d’utilisateurs qui bloquent chaque jour plus de 100 millions de menaces.
Un prix imbattable, mais limité dans le temps
Le prix normal d’Avast Ultimate est de 102,99 € par an. Actuellement, vous ne payez que 41,20 € la première année, soit 3,43 €/mois : une économie de 61,79 €.
Une offre valable pour une durée limitée, qui vous permet de sécuriser jusqu’à 10 appareils avec un seul abonnement.
Pour les plus petits budgets : Avast Premium Security
Si vous cherchez une protection plus classique mais toujours efficace, Avast Premium Security est aussi en promotion : seulement 2,43 €/mois la 1ère année (au lieu de 72,99 €/an).
Il inclut toutes les protections essentielles : antivirus, anti-ransomware, anti-phishing, test Wi-Fi et blocage des sites frauduleux.
✅ Notre avis sur Avast Ultimate
Avast Ultimate est sans doute l’une des suites de sécurité les plus complètes à ce prix. Elle combine antivirus avancé, VPN intégré, outils d’optimisation et protections contre le tracking. À 3,43 €/mois, difficile de trouver mieux pour sécuriser à la fois votre navigation, vos fichiers et vos données personnelles.