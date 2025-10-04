Avast Ultimate regroupe en un seul abonnement tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre vie numérique :

Premium Security : blocage des virus, malwares, ransomwares, phishing, sites frauduleux, tests de sécurité Wi-Fi et protection contre les attaques à distance.

blocage des virus, malwares, ransomwares, phishing, sites frauduleux, tests de sécurité Wi-Fi et protection contre les attaques à distance. VPN SecureLine : navigation privée et sécurisée, masquage de votre adresse IP.

navigation privée et sécurisée, masquage de votre adresse IP. Cleanup Premium : nettoyage et optimisation pour accélérer votre PC et prolonger sa durée de vie.

nettoyage et optimisation pour accélérer votre PC et prolonger sa durée de vie. AntiTrack : masquage de votre identité numérique et protection contre les traqueurs publicitaires.

En rejoignant Avast, vous rejoignez aussi un réseau de centaines de millions d’utilisateurs qui bloquent chaque jour plus de 100 millions de menaces.