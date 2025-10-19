Bitdefender frappe fort avant la Toussaint en proposant son pack Premium Security à 55 € au lieu de 109,99 €. Cette protection haut de gamme pour 5 appareils inclut VPN illimité, un gestionnaire de mots de passe et une protection complète contre les arnaques et les malwares.
Une suite de cybersécurité complète et primée
Avec Bitdefender Premium Security, vous bénéficiez d’une protection multi-appareils reconnue pour son efficacité contre les virus, ransomwares, spywares et arnaques en ligne. Son moteur de détection intelligent analyse en continu les fichiers, e-mails et connexions pour bloquer toute menace avant qu’elle n’agisse. Vous profitez également d’un VPN illimité avec plus de 4 000 serveurs dans 50 pays, d’un Password Manager intégré et d’un bloqueur de pubs et de trackers à l’échelle du système.
Trois bonnes raisons de choisir
Bitdefender Premium Security
- Protection multi-appareils contre virus, arnaques et ransomwares
- VPN illimité + gestionnaire de mots de passe inclus
- Bloqueurs de publicités et détection des violations de données
Un bouclier numérique intelligent pour toute la famille
Bitdefender Premium Security Individual assure une sécurité proactive sur tous vos appareils. Sa technologie Scam Copilot détecte et bloque les e-mails de phishing ou d’arnaques, tandis que la Cryptomining Protection empêche l’exploitation non autorisée des ressources de votre appareil. Le Password Manager stocke et chiffre vos identifiants en toute sécurité, et la surveillance des violations de données vous alerte en cas d’exposition de vos informations personnelles.
Une réduction de 50 % pour une protection totale
Affichée à 109,99 €, la licence Bitdefender Premium Security Individual est actuellement en promotion à 55 € TTC pour la première année, soit une économie de 54,99 €. Ce tarif inclut toutes les fonctionnalités premium sans frais additionnels : sécurité des appareils, confidentialité en ligne, gestion de mots de passe et protection de l’identité. Une offre à durée limitée pour une sécurité complète sur 5 appareils, à un prix imbattable.
Notre avis sur Bitdefender Premium Security
Avec sa protection multi-plateforme, son VPN illimité et ses outils avancés contre les arnaques et violations de données, Bitdefender Premium Security Individual s’impose comme l’une des solutions de cybersécurité les plus complètes du moment. À 55 € la première année, c’est une offre premium à prix malin, idéale pour protéger efficacement toute votre vie numérique.