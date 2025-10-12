Avast Ultimate ne se contente pas de bloquer les virus : il redéfinit la sécurité numérique. Grâce à son Assistant intelligent, il détecte les escroqueries dans les e-mails et sur les sites en ligne.

Le VPN SecureLine chiffre vos connexions pour que vos données restent confidentielles, même sur les réseaux Wi-Fi publics.

L’outil Cleanup Premium nettoie automatiquement votre PC pour libérer de l’espace et accélérer vos performances.

Et avec AntiTrack, votre identité reste protégée des publicités intrusives et du pistage des sites web.

En un téléchargement, vous obtenez quatre produits puissants : sécurité, confidentialité, performance et sérénité.