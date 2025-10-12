Avast Ultimate est actuellement à 3,43 €/mois au lieu de 8,58 €, soit -60 % sur la meilleure suite de cybersécurité tout-en-un du marché. Antivirus, VPN, anti-pistage, nettoyage PC… une seule solution pour protéger votre vie numérique. Offre limitée dans le temps, profitez-en tant qu’elle est active.
Protégez votre vie numérique avant qu’il ne soit trop tard
Entre les fuites de données, les publicités ciblées et les arnaques en ligne, la sécurité numérique n’a jamais été aussi menacée. Avast Ultimate se positionne comme le bouclier ultime pour ceux qui veulent naviguer sans laisser de trace.
Cette suite complète réunit antivirus, VPN, outils d’optimisation et anti-pistage pour une protection totale sur jusqu’à 10 appareils.
Trois bonnes raisons de choisir Avast Ultimate :
- 🔒 Une cybersécurité tout-en-un : antivirus, VPN, anti-pistage et nettoyage PC réunis dans une seule interface.
- 🚀 Performance et fluidité : votre ordinateur reste rapide grâce aux outils d’optimisation automatiques.
- 🕵️♂️ Confidentialité totale : masquez votre identité, bloquez les trackers et sécurisez vos connexions.
Une protection complète pour votre quotidien connecté
Avast Ultimate ne se contente pas de bloquer les virus : il redéfinit la sécurité numérique. Grâce à son Assistant intelligent, il détecte les escroqueries dans les e-mails et sur les sites en ligne.
Le VPN SecureLine chiffre vos connexions pour que vos données restent confidentielles, même sur les réseaux Wi-Fi publics.
L’outil Cleanup Premium nettoie automatiquement votre PC pour libérer de l’espace et accélérer vos performances.
Et avec AntiTrack, votre identité reste protégée des publicités intrusives et du pistage des sites web.
En un téléchargement, vous obtenez quatre produits puissants : sécurité, confidentialité, performance et sérénité.
Une offre exceptionnelle à ne pas manquer
Le pack Avast Ultimate est proposé à seulement 3,43 €/mois au lieu de 8,58 €/mois, soit une économie de plus de 60 %. Une réduction rare sur un abonnement complet valable pour 10 appareils, PC, Mac ou mobiles inclus. À ce tarif, vous bénéficiez d’une protection haut de gamme contre les virus, ransomwares, sites frauduleux, tentatives de phishing et attaques à distance.
Attention : cette offre est disponible pour une durée limitée.
✅ Notre avis sur Avast Ultimate
Avast signe ici l’une des suites de sécurité les plus complètes du marché. Entre le VPN intégré, la détection intelligente des arnaques et les outils de nettoyage performants, c’est un choix incontournable pour ceux qui veulent protéger et accélérer leurs appareils sans effort. À -60 %, c’est tout simplement le bon plan cybersécurité du moment.