Un bouclier discret et puissant pour votre PC

Intego Antivirus se distingue par sa légèreté et sa simplicité d’utilisation. En quelques clics, il scanne votre système et neutralise instantanément les menaces. Sa protection en temps réel agit en continu, que vous naviguiez sur le web, téléchargiez des fichiers ou consultiez vos mails. Le logiciel intègre également un module anti-phishing, bloquant les sites frauduleux avant qu’ils ne puissent compromettre vos données personnelles. Résultat : une sécurité invisible mais redoutablement efficace.