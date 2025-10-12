Protégez tous vos appareils avec Bitdefender Total Security, l’antivirus le plus récompensé depuis plus de 10 ans. En ce moment, profitez d’une remise exceptionnelle de 50 % : seulement 47,50 € la première année au lieu de 94,99 €.
Votre cybersécurité complète à prix cassé
À l’heure où les menaces en ligne explosent, protéger ses appareils n’a jamais été aussi essentiel. Bitdefender, leader mondial de la cybersécurité, propose une suite Total Security ultra-complète qui allie performance, discrétion et protection multi-appareils (Windows, macOS, Android, iOS).
Avec cette offre à -50 %, vous bénéficiez d’une sécurité primée plusieurs fois par an et d’un VPN inclus pour une confidentialité renforcée, une combinaison rare à ce niveau de prix. Découvrez l’offre dès maintenant et sécurisez tous vos appareils avec Bitdefender Total Security à 47,50 €.
Trois bonnes raisons de choisir Bitdefender :
- ✅ Protection multi-primée et sans ralentissement : Détecte virus, ransomwares et arnaques sans impacter les performances.
- 🔐 Confidentialité garantie : VPN standard (200 Mo/jour) + gestionnaire de mots de passe inclus.
- 💻 Compatible tous appareils : Windows, macOS, Android, iOS : une seule licence pour toute la famille.
Ce que comprend Bitdefender Total Security
Bitdefender Total Security est une solution de sécurité tout-en-un pensée pour les particuliers exigeants. Elle offre une protection en temps réel contre les virus, malwares et ransomwares, ainsi qu’un système de détection d’arnaques et de tentatives de phishing. Les utilisateurs bénéficient d’un gestionnaire de mots de passe complet, d’un VPN intégré pour sécuriser la navigation et d’un outil de détection de violation de données pour protéger leur identité.
Contrairement à d’autres antivirus intrusifs, Bitdefender agit en toute discrétion, sans ralentir votre ordinateur ni perturber votre travail. Les analyses sont rapides et silencieuses, les alertes claires et les paramètres accessibles depuis un tableau de bord intuitif.
Une offre à saisir : 47,50 € au lieu de 94,99 €
Avec cette promotion exclusive, Bitdefender Total Security est proposé à 47,50 € la première année, soit 50 % d’économie. Une opportunité rare pour accéder à l’un des meilleurs antivirus du marché, reconnu pour sa fiabilité et sa légèreté. L’offre est temporaire, alors ne tardez pas à en profiter avant la fin de la promo.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
✅ Notre avis sur Bitdefender Total Security
Après plusieurs années d’utilisation, difficile de trouver mieux : Bitdefender reste une référence absolue en matière de sécurité informatique. Ses points forts ? Sa protection complète, sa simplicité d’utilisation et surtout son impact quasi nul sur les performances. Un antivirus que nous recommandons sans hésiter à tous ceux qui veulent protéger efficacement leur vie numérique.
Pour les petits budgets : Bitdefender Antivirus Plus à 25 €
Si vous cherchez une option plus abordable, Bitdefender Antivirus Plus est disponible à seulement 25 € la première année. Cette version inclut déjà une protection primée contre les virus et ransomwares, la prévention des arnaques et un VPN standard (200 Mo/jour). Une alternative parfaite pour les utilisateurs souhaitant une sécurité solide à petit prix.