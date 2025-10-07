Votre ordinateur commence à ralentir ? Avast propose une solution complète pour le nettoyer, l’optimiser et le protéger durablement. En ce moment, son pack Avast Ultimate bénéficie d’une réduction de 60 % : seulement 41,20 € la première année au lieu de 102,99 €, soit 3,43 €/mois. Un prix mini pour un outil de performance et de sécurité tout-en-un.
Pourquoi cette offre vaut le détour
À l’heure où nos appareils stockent de plus en plus de fichiers et de logiciels inutiles, un outil de maintenance devient indispensable. Avast Cleanup Premium, inclus dans le pack Avast Ultimate, permet de redonner vie à votre ordinateur en quelques minutes seulement.
La réduction actuelle rend cette solution d’optimisation accessible à tous : une opportunité à saisir pour prolonger la durée de vie de votre PC ou de votre Mac.
Trois bonnes raisons de choisir Avast Ultimate :
- ⚙️ Optimisation complète : nettoyez, accélérez et réparez votre appareil.
- 💻 Compatible PC, Mac, Android et iPhone/iPad.
- 🔐 Suite de sécurité intégrée : antivirus, VPN, AntiTrack et bien plus encore.
Boostez les performances de votre appareil avec Cleanup Premium
Votre ordinateur ne rajeunit pas, mais il peut retrouver sa vitesse d’origine grâce à Avast Cleanup Premium, la technologie d’optimisation brevetée d’Avast.
L’outil identifie et supprime les programmes inutiles, nettoie le registre et met automatiquement en veille les applications gourmandes pour libérer de la mémoire et accélérer votre système.
Parmi ses principales fonctions :
- Mode veille : stoppe les applications en arrière-plan pour libérer des ressources.
- Nettoyage de disque : supprime les fichiers temporaires et résiduels.
- Défragmentation intelligente : optimise votre disque dur.
- Maintenance automatique : nettoie votre système sans intervention manuelle.
- Nettoyage de navigateur : efface les cookies et traces en ligne sur Chrome, Firefox, Edge et plus de 25 navigateurs.
- Mise à jour de logiciels : garde vos programmes à jour en quelques clics.
Avec un Tableau de bord d’optimisation et un Centre de maintenance, vous avez une vue claire de la santé globale de votre ordinateur.
Une suite complète pour tout protéger
Avast Ultimate ne se limite pas à la performance : c’est aussi une protection haut de gamme contre les menaces en ligne.
Le pack inclut :
- Avast Premium Security, l’antivirus primé qui bloque virus, ransomwares, sites frauduleux et phishing.
- VPN SecureLine, pour une navigation sécurisée et anonyme.
- AntiTrack, qui masque votre identité numérique et empêche le pistage publicitaire.
Autrement dit, vous bénéficiez de tous les outils essentiels pour garder vos appareils rapides, propres et sécurisés.
Un prix imbattable et sans risque
L’abonnement Avast Ultimate est proposé à 41,20 € pour la première année, soit 3,43 €/mois, au lieu de 102,99 €, une économie de 60 %.
Le tout est garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours, et compatible sur tous vos appareils.
✅ Notre avis sur Avast Ultimate
Avast signe ici l’une des offres les plus complètes du marché. Avec Cleanup Premium, vous gagnez en vitesse et en fiabilité, tandis que le reste de la suite assure une sécurité sans faille.
À 3,43 €/mois, Avast Ultimate devient une solution incontournable pour protéger et revitaliser votre PC ou votre Mac sans se ruiner.