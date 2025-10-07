Votre ordinateur ne rajeunit pas, mais il peut retrouver sa vitesse d’origine grâce à Avast Cleanup Premium, la technologie d’optimisation brevetée d’Avast.

L’outil identifie et supprime les programmes inutiles, nettoie le registre et met automatiquement en veille les applications gourmandes pour libérer de la mémoire et accélérer votre système.

Parmi ses principales fonctions :

Mode veille : stoppe les applications en arrière-plan pour libérer des ressources.

stoppe les applications en arrière-plan pour libérer des ressources. Nettoyage de disque : supprime les fichiers temporaires et résiduels.

supprime les fichiers temporaires et résiduels. Défragmentation intelligente : optimise votre disque dur.

optimise votre disque dur. Maintenance automatique : nettoie votre système sans intervention manuelle.

nettoie votre système sans intervention manuelle. Nettoyage de navigateur : efface les cookies et traces en ligne sur Chrome, Firefox, Edge et plus de 25 navigateurs.

efface les cookies et traces en ligne sur Chrome, Firefox, Edge et plus de 25 navigateurs. Mise à jour de logiciels : garde vos programmes à jour en quelques clics.

Avec un Tableau de bord d’optimisation et un Centre de maintenance, vous avez une vue claire de la santé globale de votre ordinateur.