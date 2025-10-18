Un bouclier numérique tout-en-un

Avast Ultimate va bien au-delà de l’antivirus classique. Son moteur de détection en temps réel bloque 100 % des malwares connus, tandis que le VPN SecureLine chiffre votre connexion pour protéger vos données personnelles. Le module Cleanup Premium améliore la rapidité de vos appareils en supprimant les fichiers inutiles, et AntiTrack empêche les annonceurs de vous suivre en ligne. Le tout via une interface simple et intuitive, pensée pour les utilisateurs de tous niveaux.