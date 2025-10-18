Protéger toute votre vie numérique n’a jamais été aussi abordable. En ce moment, Avast Ultimate pour 10 appareils est proposé à 51,99 € au lieu de 129,99 € la première année — soit seulement 4,33 € par mois. Un tout petit prix pour un pack complet regroupant antivirus, VPN, outils de nettoyage et protection de la vie privée.
Une protection complète pour tous vos appareils
Cette offre exclusive permet de sécuriser jusqu’à 10 appareils simultanément : PC, Mac, smartphones ou tablettes. Avast Ultimate intègre Avast Premium Security, Avast SecureLine VPN, Cleanup Premium et AntiTrack, soit tout ce qu’il faut pour protéger vos données, naviguer anonymement et optimiser les performances de vos appareils. À ce tarif, c’est une sécurité globale pour toute la famille.
Trois bonnes raisons de choisir Avast Ultimate
- Protection complète contre virus, phishing et sites frauduleux
- VPN illimité pour une navigation privée et sécurisée
- Nettoyage et optimisation automatiques de vos appareils
Un bouclier numérique tout-en-un
Avast Ultimate va bien au-delà de l’antivirus classique. Son moteur de détection en temps réel bloque 100 % des malwares connus, tandis que le VPN SecureLine chiffre votre connexion pour protéger vos données personnelles. Le module Cleanup Premium améliore la rapidité de vos appareils en supprimant les fichiers inutiles, et AntiTrack empêche les annonceurs de vous suivre en ligne. Le tout via une interface simple et intuitive, pensée pour les utilisateurs de tous niveaux.
Un prix exceptionnel pour une sécurité haut de gamme
Proposé habituellement à 129,99 €, Avast Ultimate 10 appareils est en promotion à 51,99 € la première année, soit près de 60 % d’économie. Cela revient à 4,33 € par mois pour une solution complète couvrant tous vos appareils sans limite de performance. Une offre rare, idéale pour protéger efficacement toute votre vie numérique à petit prix.
Notre avis sur Avast Ultimate
Avec son niveau de protection avancé, son VPN intégré et sa couverture multi-appareils, Avast Ultimate s’impose comme l’un des meilleurs packs de sécurité tout-en-un du marché. Fiable, fluide et complet, il assure tranquillité d’esprit et confidentialité pour un prix imbattable.