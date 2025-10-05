Octobre est le mois de la cybersécurité, et c’est l’occasion idéale de se protéger efficacement. Bitdefender propose son offre Total Security à seulement 39,99 € la première année, soit 58 % d’économie par rapport au prix habituel.
Dans un monde numérique où les escroqueries deviennent de plus en plus sophistiquées, il est essentiel de s’équiper d’une protection fiable et reconnue. Bitdefender, plusieurs fois récompensé par la presse spécialisée, propose sa solution Total Security compatible avec Windows, macOS, Android et iOS. Cette suite sécurise jusqu’à cinq appareils avec une protection complète contre les virus, ransomwares, arnaques et fraudes en ligne.
Pourquoi choisir Bitdefender Total Security ?
- Sécurité multi-appareils (PC, Mac, mobiles)
- Prévention des arnaques et fraudes
- Outils de confidentialité inclus (VPN, gestionnaire de mots de passe)
Bitdefender Total Security : l’allié idéal du mois de la cybersécurité
Protéger ses données n’est plus une option : les cyberattaques touchent désormais tout le monde, particuliers comme professionnels. Avec Bitdefender Total Security, vous disposez d’un véritable « gilet pare-balles numérique » contre les menaces du quotidien. Antivirus plusieurs fois primé, il bloque virus, ransomwares et malwares tout en surveillant les tentatives d’escroqueries par SMS, WhatsApp ou e-mail.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
La confidentialité n’est pas oubliée : le logiciel inclut un gestionnaire de mots de passe et un VPN standard, parfaits pour renforcer vos connexions et limiter les risques sur les réseaux publics. Vous bénéficiez aussi d’alertes en temps réel en cas de fuite de données personnelles, un atout majeur à l’heure où les fraudes basées sur l’intelligence artificielle se multiplient.
Autre point fort, Bitdefender optimise les performances de vos appareils. L’antivirus travaille en arrière-plan sans ralentir votre PC ou smartphone, et intègre des outils d’optimisation pour garder vos machines rapides et fluides. Avec son tableau de bord intuitif, la gestion de la sécurité devient simple, même pour les moins technophiles.
Une offre à saisir dès maintenant
Pendant ce mois de la cybersécurité, Bitdefender casse les prix : son pack Total Security tombe à 39,99 € au lieu de 94,99 € pour la première année, soit 58 % d’économie. Une opportunité idéale pour protéger vos données, vos appareils et votre tranquillité numérique sans attendre.