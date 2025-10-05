La confidentialité n’est pas oubliée : le logiciel inclut un gestionnaire de mots de passe et un VPN standard, parfaits pour renforcer vos connexions et limiter les risques sur les réseaux publics. Vous bénéficiez aussi d’alertes en temps réel en cas de fuite de données personnelles, un atout majeur à l’heure où les fraudes basées sur l’intelligence artificielle se multiplient.

Autre point fort, Bitdefender optimise les performances de vos appareils. L’antivirus travaille en arrière-plan sans ralentir votre PC ou smartphone, et intègre des outils d’optimisation pour garder vos machines rapides et fluides. Avec son tableau de bord intuitif, la gestion de la sécurité devient simple, même pour les moins technophiles.

Une offre à saisir dès maintenant

Pendant ce mois de la cybersécurité, Bitdefender casse les prix : son pack Total Security tombe à 39,99 € au lieu de 94,99 € pour la première année, soit 58 % d’économie. Une opportunité idéale pour protéger vos données, vos appareils et votre tranquillité numérique sans attendre.