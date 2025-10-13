Avast Ultimate regroupe quatre outils essentiels : l’antivirus premium, le VPN SecureLine, le nettoyeur Cleanup Premium et le gestionnaire de mots de passe. Ensemble, ils assurent une défense active contre les menaces, bloquent les tentatives de vol de données et garantissent une navigation sans risque, même sur les réseaux publics. Que vous fassiez vos achats en ligne, consultiez vos comptes bancaires ou travailliez à distance, ce pack vous protège des faux sites et des logiciels espions tout en maintenant vos appareils à pleine performance.