Contrairement à Windows 11 24H2, qui nécessitait un redéploiement complet de l’OS, y compris sur les machines x64, la mise à jour 25H2 ne change rien à la base du système. Elle sera activée via un enablement package (eKB), un petit patch rapide à appliquer. Sur les appareils déjà passés à 24H2 et à jour côté updates mensuelles, le code des nouvelles fonctionnalités est en réalité déjà installé, mais désactivé. L’eKB ne fait qu’enclencher son activation, ce qui explique une installation presque invisible : une fois le package téléchargé, il suffit de redémarrer. C’est beau.