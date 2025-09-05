La mise à jour Windows 11 25H2 commence à se dévoiler dans le canal Release Preview, mais contrairement à ce qu’avait annoncé Microsoft, les fichiers ISO nécessaires à une installation manuelle ne sont toujours pas disponibles.
Dernière ligne droite pour la mise à jour Windows 11 25H2 ? Depuis quelques jours, les insiders inscrits au canal Release Preview peuvent déjà la télécharger, signe que le déploiement grand public approche à grands pas. D’après le calendrier habituel, on pourrait même espérer un premier déploiement facultatif d’ici fin septembre, avant une diffusion plus large en octobre. Mais hélas pour celles et ceux qui espéraient s’y frotter dès maintenant, les fichiers ISO promis pour cette semaine n’ont finalement pas été publiés.
Les ISO attendront, sans doute pour de bonnes raisons
Dans son billet du 29 août, Microsoft annonçait que les fichiers ISO seraient mis à disposition cette semaine, mais le message a depuis été discrètement mis à jour. L’équipe indique désormais que les images ISO sont « retardées et arriveront prochainement », sans préciser de nouvelle échéance. Légère déception pour celles et ceux qui comptaient tester la nouvelle version dès maintenant via une installation propre. Pour l’instant, il faudra passer par le canal Release Preview, ou patienter encore quelques jours… voire davantage.
Un contretemps frustrant, certes, mais pas vraiment surprenant. La version 25H2 est encore en phase de stabilisation, et Microsoft attend sans doute d’avoir corrigé les derniers détails avant de publier une image système figée.
Contrairement à Windows 11 24H2, qui nécessitait un redéploiement complet de l’OS, y compris sur les machines x64, la mise à jour 25H2 ne change rien à la base du système. Elle sera activée via un enablement package (eKB), un petit patch rapide à appliquer. Sur les appareils déjà passés à 24H2 et à jour côté updates mensuelles, le code des nouvelles fonctionnalités est en réalité déjà installé, mais désactivé. L’eKB ne fait qu’enclencher son activation, ce qui explique une installation presque invisible : une fois le package téléchargé, il suffit de redémarrer. C’est beau.
Ce mode d’activation express ne concerne toutefois que les machines déjà passées à 24H2. Pour celles tournant encore sur une version antérieure de Windows 11 – ou sur Windows 10 – le passage à 25H2 impliquera une mise à jour classique, plus longue et plus lourde.
Windows 11 25H2, reflet d’un modèle en mutation
Si Windows 11 25H2 ne marque pas de rupture fonctionnelle avec la version précédente de l’OS, il introduit tout de même quelques ajustements. Microsoft a confirmé la suppression de composants anciens comme PowerShell 2.0 ou l’outil en ligne de commande WMIC, tous deux considérés comme obsolètes. Les éditions Enterprise et Education gagnent par ailleurs une nouvelle option permettant de désinstaller certaines applications préinstallées du Microsoft Store via des stratégies de groupe ou des outils MDM.
Ça n’a l’air de rien, mais à leur échelle, ces micro-changements traduisent aussi une inflexion plus large dans la manière dont Microsoft fait évoluer Windows. Le système n’est plus pensé comme une succession de nouvelles versions, mais comme une plateforme en mise à jour continue, dans l’esprit du modèle Windows-as-a-Service.
En parallèle, l’intégration de plus en plus poussée de l’intelligence artificielle et du cloud laisse entrevoir une transformation structurelle plus radicale encore. Il ne s’agit plus seulement d’enrichir l’OS, mais d’en redéfinir le rôle, en préparant un environnement plus assisté qui préfigure, sans le nommer, le futur Windows – qu’il soit numéroté 12 ou non.
