La gestion des bloatwares, ces logiciels préinstallés souvent superflus, est un débat de longue date dans l'écosystème Windows. Jusqu'à présent, les utilisateurs avancés et les administrateurs système devaient recourir à des scripts PowerShell complexes ou à des logiciels spécialisés pour faire le ménage. Avec la future version 25H2 de Windows 11, Microsoft semble avoir entendu les critiques et s'apprête à offrir une solution intégrée et accessible à tous.