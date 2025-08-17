Microsoft poursuit le polissage de Windows 11 avec sa mise à jour 25H2, en se concentrant sur des ajustements d'interface ciblés. Loin de toute transformation radicale, l'éditeur affine l'ergonomie des éléments les plus sollicités pour une expérience utilisateur plus cohérente et fluide.
- Microsoft peaufine l’interface de Windows 11 25H2 : menus contextuels simplifiés et icônes unifiées pour une lecture plus rapide.
- Barre des tâches et menu Démarrer retravaillés avec animations plus fluides et affichage en grille pour les applications.
- Explorateur amélioré : restauration automatique des onglets, création rapide de dossiers et corrections pour écrans haute résolution.
Alors que les regards se tournent vers l'automne, la future version 25H2 de Windows 11 se précise à travers les builds du canal Dev. Suivant une logique d'optimisation continue, et après avoir détaillé le contenu fonctionnel de la mise à jour ou promis de faciliter la désinstallation des bloatwares, Microsoft s'attaque maintenant à l'expérience visuelle. Les menus contextuels, la barre des tâches et le menu Démarrer reçoivent des retouches qui, bien que discrètes, visent à gommer les dernières aspérités de l'interface.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Un polissage d'interface bienvenu
Le changement le plus visible concerne les menus contextuels. Fini les fonds colorés derrière chaque icône dans des sections comme « Ouvrir avec » ; place à des pictogrammes unifiés et plus aérés. Cette simplification visuelle n'est pas anodine : elle réduit la charge cognitive et permet à l'œil de trouver plus rapidement l'option désirée, un gain de temps appréciable au quotidien.
Cette quête de fluidité se prolonge dans la barre des tâches. Les animations de survol des icônes et de prévisualisation des fenêtres ont été retravaillées pour être plus progressives et moins abruptes. Le menu Démarrer bénéficie d'une attention similaire, avec l'expérimentation d'un affichage en grille pour la liste de toutes les applications, apportant une structure plus ordonnée à une section souvent dense.
Ces ajustements témoignent d'une écoute attentive des retours utilisateurs. Plutôt que d'ajouter des fonctionnalités complexes, l'effort se porte sur la correction de petits défauts d'ergonomie qui, mis bout à bout, pouvaient rendre l'expérience de Windows 11 moins agréable. C'est une approche mature, axée sur la qualité de finition.
L'Explorateur de fichiers, plus pragmatique
L'outil central de navigation dans les fichiers n'est pas en reste et gagne en pragmatisme. Une nouvelle option permet désormais de restaurer automatiquement les onglets de la session précédente au redémarrage de l'Explorateur. Cette fonctionnalité, attendue de longue date par les utilisateurs avancés, évite de devoir rouvrir manuellement chaque dossier pour reprendre un travail en cours.
Dans le même esprit d'efficacité, un simple clic droit sur une zone vide du volet de navigation fait apparaître une option pour créer un « Nouveau dossier ». Ce raccourci élimine plusieurs clics superflus via le ruban supérieur et accélère considérablement l'organisation de ses fichiers. C'est un micro-changement, mais son impact sur la productivité est direct.
Enfin, Microsoft continue de peaufiner les détails techniques, notamment en améliorant le contraste des icônes et en corrigeant des bugs d'affichage sur les écrans à haute résolution. Ces améliorations d'accessibilité et de rendu garantissent une expérience plus homogène et confortable, quel que soit le matériel utilisé, et montrent que la stabilité reste une priorité.