L'outil central de navigation dans les fichiers n'est pas en reste et gagne en pragmatisme. Une nouvelle option permet désormais de restaurer automatiquement les onglets de la session précédente au redémarrage de l'Explorateur. Cette fonctionnalité, attendue de longue date par les utilisateurs avancés, évite de devoir rouvrir manuellement chaque dossier pour reprendre un travail en cours.

Dans le même esprit d'efficacité, un simple clic droit sur une zone vide du volet de navigation fait apparaître une option pour créer un « Nouveau dossier ». Ce raccourci élimine plusieurs clics superflus via le ruban supérieur et accélère considérablement l'organisation de ses fichiers. C'est un micro-changement, mais son impact sur la productivité est direct.

Enfin, Microsoft continue de peaufiner les détails techniques, notamment en améliorant le contraste des icônes et en corrigeant des bugs d'affichage sur les écrans à haute résolution. Ces améliorations d'accessibilité et de rendu garantissent une expérience plus homogène et confortable, quel que soit le matériel utilisé, et montrent que la stabilité reste une priorité.