Finalement, ce projet est bien plus qu'un simple fantasme de designer. Il agit comme un miroir tendu à Microsoft, reflétant les désirs d'une base d'utilisateurs qui se sent parfois délaissée au profit de stratégies marketing. Il prouve qu'une forte demande existe pour un Windows plus simple, plus rapide et, surtout, plus respectueux des choix de chacun.

Si ce « Windows 12.2 » restera probablement un rêve de passionné, il agit comme un miroir tendu à Microsoft. Alors que l'éditeur semble jouer tapis sur l'IA (et donner quelques miettes aux joueurs avec une expérience revue tout juste annoncée à la Gamescom), la grogne des utilisateurs se fait de plus en plus entendre. Fin de Windows 10, bugs en pagaille, des ambitions IA qui semblent supplanter tout le reste du développement… Microsoft commence à trainer de sacrées casseroles.