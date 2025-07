Concept oblige, Windows CR n'échappe évidemment pas aux imperfections. En effet, comme souligné par Neowin, des fautes de frappe se sont immiscées dans divers composants de l'interface, et différents éléments, tels que l'Explorateur de fichier, présentent quelques lourdeurs dans les animations. De plus, l'interface alliant fonctionnalités contemporaines et esthétique rétro ne sera pas au goût de tous, mais c'est aussi ce qui fait le charme du projet.

Rappelons que Windows Classic Remastered n'est ni un prototype ni une version officielle en développement au sein de la firme de Redmond. Il s'agit simplement d'une vision de fan, visiblement resté très attaché aux marqueurs emblématiques des anciennes versions de l’OS de Microsoft. L'occasion de rappeler que si la nostalgie à parfois du bon, elle ne suffit pas à bâtir un système d'exploitation capable de satisfaire toutes les attentes.