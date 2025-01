Depuis son lancement, Windows 11 a beaucoup misé sur son design modernisé. Interface épurée, animations discrètes et un menu Démarrer centré : tout semblait pensé pour rendre l’expérience utilisateur plus fluide et agréable. Mais Microsoft avait une idée encore plus ambitieuse dans ses cartons. Des fonds d’écran dynamiques capables d’interagir avec votre bureau. Le genre de détail qui aurait pu donner encore plus de caractère à Windows 11… s’ils n’avaient pas été abandonnés. Dommage, c’était plutôt réussi.